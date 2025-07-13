Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartı ve kredi yapılandırmasını duyurdu. 11 Temmuz 2025 tarihi ve öncesini kapsayan yapılandırmada bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak, karar tarihi itibarıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının veya yeniden yapılandırılmış bireysel kredi

kartlarının kart hamilleri tarafından 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda,

yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine; kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline

tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına karar verildi.