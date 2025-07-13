Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık

Bankaya kredi ya da kredi kartı borcu bulunanların borç yapılandırması yapması halinde ödemesi gereken tutarlar belli oldu.

Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi kartı ve kredi yapılandırmasını duyurdu. 11 Temmuz 2025 tarihi ve öncesini kapsayan yapılandırmada bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak, karar tarihi itibarıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının veya yeniden yapılandırılmış bireysel kredi
kartlarının kart hamilleri tarafından 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda,
yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin (bekleyen ileri vadeli işlemleri dahil) en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine; kredi kartı yeniden yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline
tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına karar verildi.

NTVPARA HABERLERİ

Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 2

İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak da karar tarihinden önce kullandırılan ve karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili gecikmiş ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dahil), borçlu tarafından karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmesi durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin en fazla kırk sekiz ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilecek.

Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 3

FAİZ ORANI YÜZDE 3.11 OLDU

Yapılandırmalarda uygulanacak faiz oranı da yüzde 3.11 olarak belirlendi.

VADE HESABINIZI DOĞRU YAPIN

Vadelendirirken ödeyebileceğiniz tutarları doğru hesaplayıp tekrardan temerrüte düşme riskine girmeyin. Başka bir deyişle 48 aylık vade seçildiğinde yapılandırılacak borcun yüzde 128'inden fazlası faiz olarak geri ödenecek.

Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 4

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Kredi kartı ve kredi borcunu yapılandırmak isteyenler yüzde 3.11 oranında faize göre ne kadar ödeme yapacağını merak ediyor.

Hepsini tek tek hesapladık. İşte ödeme tutarları

Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 5
Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 6
Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 7
Kredi kartı ve kredi borç yapılandırması taksitleri ne kadar tutuyor? Tek tek hesapladık - 8
DAHA FAZLA GÖSTER