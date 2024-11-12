Kredi kartına ödeme kolaylığı gelir mi? Kamu bankası ilk adımı attı
Ekonomide sıkılaşma adımları ve yüksek enflasyon kredi kartına talebi artırdı. Artan kart kullanımı borç bakiyesini tırmandırdı. Sınırlamaların etkisiyle kartlarda tek çekim kullanıldı. Yılın ilk 10 ayında 30 milyar liralık borç takibe düştü. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşın kredi kartlarına ilişkin düzenleme beklentisi arttı. Bu noktada ilk adım bir kamu bankasından geldi. Gözler diğer bankaların da benzer adımlar atıp atmayacağına çevrildi.
Ekonomide sıkılaşma adımlarının etkisiyle kredi kullanımı azaldı, kredi kartı kullanımı patladı.
10 ayda kartlı alışveriş borçları yüzde 63 yükseldi. Bireysel borç bakiyesi 1,6 trilyon liraya yükseldi.
Bu bakiyenin 1,1 trilyon liralık kısmını ise tek çekim alışveriler oluşturdu. Sınırlamaların etkisiyle taksitli alışverişler daraldı.
Enflasyona paralel artan kart kullanımı, sabit gelirli vatandaşın kredi kartı kullanımını artırdığını ortaya koyuyor.