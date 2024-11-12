Kredi kartına ödeme kolaylığı gelir mi? Kamu bankası ilk adımı attı

10 AYDA 30 MİLYAR LİRA BORÇ

Takibe düşen kredi kartı alacaklarındaki büyüme dikkat çekti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 5 Ocak'ta bireysel kredi kartlarında toplam takibe düşen alacak miktarı 16 milyar lira iken, 1 Kasım'da bu rakam yaklaşık 46 milyar liraya çıktı.



Yani toplam takibe düşen alacak miktarının üçte ikisi olan 30 milyar liralık tutar bu yılın ilk 10 ayında gerçekleşti.