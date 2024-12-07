Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı

Kredi çekme vaadiyle vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü tutuklandı. Vurgunun boyutunun 20 milyon liraya bulduğu belirtiliyor.

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 1

NTVPARA HABERLERİ

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 2

Bursa Emniyet Müdürlüğü banka aracılığıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 3

Bankalarda tanıdıkları vasıtasıyla uygun oranda yüksek meblağlı kredi çıkartacaklarını iddia edip vatandaşları 20 milyon lira dolandıran şebeke takibe alındı.

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 4

Ekiplerin radarına takılan şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fizik takip sonrası gözaltına alındı.

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 5

Dolandırıcıların sosyal medyada kredi danışmanlığı adı altında paylaşımlar yaparak mağdur kişiler adına çektikleri para ile elektronik eşya alıp, 2. el olarak piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Kredi vaadiyle 20 milyon dolandırdılar: 14 kişi tutuklandı - 6

Adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Muğla ve Mardin'de 20 kişiyi gözaltına aldı.

6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Ş.D, B.D, D.D, B.E, B.O, M.A, H.K, E.S, S.Ö, U.A, Y.G, O.D, M.E, O.Y, isimli 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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