Kredi ve kredi kartı borç yapılandırması nasıl olacak? İşte borca göre taksit tutarları

50 bin liralık kredi ya da kredi kartı borcu olan birisi 12 ay vadede yüzde 3,11 faiz oranıyla yapılandırma yaptığında aylık ödemesi 5 bin 340 lira, 100 bin lira için aynı şartlar altında 10 bin 681 lira, 500 bin lira için 53 bin 409 lira, 1 milyon lira için 47 bin 520 lira ödeme çıkıyor.