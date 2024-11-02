Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: 32 bin 599 kişinin borcu vadelendirildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma kararından sonra 32 bin 599 kişi kamu bankalarına başvurdu. Kamu bankaları, 4 milyar 433 milyon 966 bin liralık borcu 60 aya kadar vadelendirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül’de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu açıkladı.