Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları

Kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma kararı alındı. Buna göre borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Aynı zamanda kredi kartı minimum ödeme limitleri de değişti. İşte borçları ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları...

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.

NTVPARA HABERLERİ

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 2

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.

Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 3

YAPILANDIRMA SONRASI KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?

Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek.

Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek.

Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 4

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3,11 olacak.

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı ise 5 bin 340 lira olacak.

(Bu hesaplama yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı bilinmediğinden dikkate alınmamıştır. Ayrıca bankalar çeşitli kampanyalar ile faiz oranını daha da düşük uygulayabilir.)

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 5

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILACAK?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek.

Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.

Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 6

KREDİ YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3,11 olacak.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 7

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI KAÇ OLDU?

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi.

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı.

50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu.

50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 8

FAİZ ORANLARI NE ZAMAN BELİRLENECEK?

TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı.

Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 9

FAİZ ORANLARI NASIL UYGULANACAK?

Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3,50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4,25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4,75 olacak.

Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları - 10

MERKEZ BANKASI: DEZENFLASYON SÜRECİ DESTEKLENECEK

Merkez Bankası, kredi ve kredi kartı yapılandırma kararına ilişkin bir analiz yayınladı.

Analize göre güncel kararlar dezenflasyon sürecini destekleyecek.

Yapılandırma kararı, borçları gecikmiş bireylerin sıkılaştırıcı politikadan en az ölçüde etkilenmesi sağlanacak.

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