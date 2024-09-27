Kredi ve kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: İşte düzenlemenin ayrıntıları
Kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma kararı alındı. Buna göre borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Aynı zamanda kredi kartı minimum ödeme limitleri de değişti. İşte borçları ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı.
TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.