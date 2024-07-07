6 ayda 1,38 milyar dolar çalındı: Kripto hırsızlığı rekora gidiyor!

2023'E KIYASLA İKİ KAT DAHA FAZLA ÇALINDI

TRM'nin tehdit istihbarat ekibinden alınan son rakamlara göre, 2023'ün aynı dönemine kıyasla 2024'ün ilk yarısında hack ve istismarlarda iki kat daha fazla para çalındığını ortaya koyuldu.

YÜZDE 150 DAHA FAZLA SALDIRI OLDU

2024'ün ilk altı ayının her birinde, 2023'ün ilgili aylarına kıyasla daha fazla para çalınmıştır ve saldırı miktarı ise yüzde 150 daha büyüktür.

Bilgisayar korsanları 24 Haziran 2024'e kadar 1,38 milyar ABD doları çaldı; bu rakam geçen yılın aynı döneminde 657 milyon ABD dolarıydı.

Siber suçlular tarafından çalınan özel anahtarlar veya adres zehirleme (yani saldırganların sahte işlem geçmişleri oluşturmak için kurbanın cüzdanına küçük miktarlarda kripto para göndererek kullanıcıların kafasını karıştırıp gelecekteki işlemlerde yanlış adrese para göndermelerini sağlama taktiği) yer alıyor.