Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor

Arjantin'de Başkan Milei'nin de karıştığı kripto para skandalı büyüyor. Muhalefet, Milei'yi dolandırıcılık iddiasıyla azil süreci başlatacağını açıkladı. Olay, Milei döneminin en büyük krizi olarak nitelendirildi. Arjantin borsası çakılırken, peso değer kaybetti. LIBRA isimli kripto paranın Melania Trump ile de bağlantısı çıktı.

Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 1

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, LIBRA isimli bir kripto paraya desteğini açıkladı ve daha sonra geri çekti.

Söz konusu memecoin projesi, yatırımcılarına milyonlarca dolar zarar ettirdi. LIBRA'nın değeri hızla 4 doların üzerine çıkmış ve ardından 50 sentin altına inmişti.

Yatırımcılar, projenin geliştiricilerini rug pull olarak bilinen dolandırıcılıkla suçladı. Geliştiricilerin başlangıç sermayelerini çekmeden önce kripto paranın fiyatını şişirdiği iddia edildi.

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Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 2

MUHALEFET HAREKETE GEÇTİ

Muhalefet, projeye destek veren Milei'yi etik ihlallerle suçlayan onlarca dava açtı.

Sol görüşlü Peronist muhalefet bloğu, Milei'nin kripto para dolandırıcılığına katıldığını iddia ederek, görevden alınması sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 3

MİLEİ'NİN EN BÜYÜK SINAVI

Bu olay, Milei'nin Aralık 2023'te göreve gelmesinden bu yana en büyük kriz olarak nitelendirildi.

Başkanlık ofisi, Milei'nin kripto parayı çıkaran şirketlerin temsilcileriyle iki kez görüştüğünü ancak geliştirilmesinde hiçbir şekilde yer almadığını açıkladı.

Milei'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımın Arjantinli işletmelerin tanıtımı amacı taşıdığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı'nın, kendisi veya herhangi bir hükümet yetkilisinin usulsüzlük yapıp yapmadığının araştırılması için yolsuzlukla mücadele ofisinden yardım istediği belirtildi.

Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 4

ARJANTİN BORSASI ÇAKILDI

Diğer taraftan Milei döneminin en büyük krizi, borsaya da darbe vurdu.

Arjantin borsası, pazartesi günü yüzde 5'ten fazla düştü. Ülkenin para birimi peso, döviz piyasasında dolara karşı yüzde 2 değer kaybetti.

Uzmanlar, krizin yabancı yatırımcıların hükümetin siyasi kapasitesi ile ilgili şüphelerini besleyeceğini belirtti.

Ülkedeki reform programının da tehlikede olduğuna dair korkuların artabileceği kaydedildi.

Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 5

GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Milei'nin görevden alınabilmesi için Kongre'deki üçte iki çoğunluğun onay vermesi gerekiyor.

Ancak mevcut durumda, muhalefetin, söz konusu rakama ulaşmasına imkan verilmiyor.

Parlamentodaki merkez blokların öneriyi desteklemeyeceği ifade ediliyor.

Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor - 6

MELANIA İLE BAĞLANTILI MI?

Diğer taraftan kripto analiz şirketi Bubblemaps, Donald Trump'ın eşi adına çıkarılan MELANIA memecoin ile LIBRA arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

Şirket, iki kripto parato piyasaya çıkaran ekibin aynı olduğuna dair somut kanıtların bulunduğunu belirtti. Araştırmaya göre her iki kripto varlıkta da aynı cüzdan adreslerinden işlemler yapıldı.

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