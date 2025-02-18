Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor

MİLEİ'NİN EN BÜYÜK SINAVI

Bu olay, Milei'nin Aralık 2023'te göreve gelmesinden bu yana en büyük kriz olarak nitelendirildi.

Başkanlık ofisi, Milei'nin kripto parayı çıkaran şirketlerin temsilcileriyle iki kez görüştüğünü ancak geliştirilmesinde hiçbir şekilde yer almadığını açıkladı.

Milei'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımın Arjantinli işletmelerin tanıtımı amacı taşıdığı aktarıldı.



Cumhurbaşkanı'nın, kendisi veya herhangi bir hükümet yetkilisinin usulsüzlük yapıp yapmadığının araştırılması için yolsuzlukla mücadele ofisinden yardım istediği belirtildi.