Arjantin'de kripto para skandalı: Başkan Milei'nin koltuğu sallanıyor
Arjantin'de Başkan Milei'nin de karıştığı kripto para skandalı büyüyor. Muhalefet, Milei'yi dolandırıcılık iddiasıyla azil süreci başlatacağını açıkladı. Olay, Milei döneminin en büyük krizi olarak nitelendirildi. Arjantin borsası çakılırken, peso değer kaybetti. LIBRA isimli kripto paranın Melania Trump ile de bağlantısı çıktı.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, LIBRA isimli bir kripto paraya desteğini açıkladı ve daha sonra geri çekti.
Söz konusu memecoin projesi, yatırımcılarına milyonlarca dolar zarar ettirdi. LIBRA'nın değeri hızla 4 doların üzerine çıkmış ve ardından 50 sentin altına inmişti.
Yatırımcılar, projenin geliştiricilerini rug pull olarak bilinen dolandırıcılıkla suçladı. Geliştiricilerin başlangıç sermayelerini çekmeden önce kripto paranın fiyatını şişirdiği iddia edildi.