Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu

Kripto piyasalarında Trump iyimserliğine enflasyon darbe vurdu. Kalıcı enflasyon endişeleri, riskli varlıklarda satışları hızlandırdı. Bitcoin, 102 bin dolar seviyesinden 95 bin dolara kadar çekildi. Piyasadan son 24 saatte 696 milyon dolarlık pozisyon silindi.

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 1

Piyasalarda Donald Trump'ın yemin törenine yaklaşırken artan iyimserliğe enflasyon engeli geldi. Kalıcı enflasyon endişeleri ABD borsaları öncülüğünde riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

Dün akşam saatlerinde düşüşe başlayan Bitcoin, yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 95 bin 200 dolar civarına geriledi.

Haftaya pozitif başlayan Bitcoin, dün 102 bin doların üzerini test etmişti.

NTVPARA HABERLERİ

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 2

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 8,5 düşüşle 3 bin 750 dolardan 3 bin 300 dolar indi.

Dogecoin, Avalanche, Solana gibi diğer kripto paralarda çift haneli kayıplar gözlendi.

Sert düşüşle birlikte vadeli tarafta 237 bin yatırımcının pozisyonu sıfırlandı. Son 24 saatte 696 milyon dolarlık işlem buhar oldu.

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 3

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞTÜ?

Analistler, kalıcı enflasyon endişeleri nedeniyle riskli varlıklarda satışların derinleştiğini belirtti.

ABD'den dün açıklanan açık iş sayısı, Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülkede imalat sektörünün iş koşullarını yansıyan ISM PMI verisi, geçen yıl Aralık'ta aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 4

Veri, ABD ekonomisinde ekonomik büyümenin beklenenden yüksek olabileceğine işaret etti ve kalıcı enflasyon endişelerini artırdı.

Beklentileri aşan verinin ardından tahvil getirilerinde yükseldi, 10 yıllık Hazine tahvilleri nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 5

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

Güçlü gelen makroekonomik veriler sonrası ABD Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri geriledi.

Piyasalarda, Fed'in ocak ayındaki toplantısında faizi yüzde 4,25-4,5 aralığında tutma olasılığı yüzde 95,2 olarak fiyatlandı.

Ayrıca Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının da enflasyon yaratacağı beklentisi Fed üzerinde baskıyı artırıyor.

Fed Başkanı Powell, aralık toplantısının ardından gelecek faiz indirimleri için daha temkinli olacaklarını ifade etmişti.

Analistler, piyasalarda temmuz ayına kadar faiz indirimi olmayacağına dair beklentilerin güçlenmeye başladığını ifade ediyor.

Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 6
Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu - 7
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