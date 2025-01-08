Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu
Kripto piyasalarında Trump iyimserliğine enflasyon darbe vurdu. Kalıcı enflasyon endişeleri, riskli varlıklarda satışları hızlandırdı. Bitcoin, 102 bin dolar seviyesinden 95 bin dolara kadar çekildi. Piyasadan son 24 saatte 696 milyon dolarlık pozisyon silindi.
Piyasalarda Donald Trump'ın yemin törenine yaklaşırken artan iyimserliğe enflasyon engeli geldi. Kalıcı enflasyon endişeleri ABD borsaları öncülüğünde riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.
Dün akşam saatlerinde düşüşe başlayan Bitcoin, yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 95 bin 200 dolar civarına geriledi.
Haftaya pozitif başlayan Bitcoin, dün 102 bin doların üzerini test etmişti.