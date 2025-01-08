Bitcoin'de kalıcı enflasyon endişesi: 696 milyon dolar buhar oldu

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise yüzde 8,5 düşüşle 3 bin 750 dolardan 3 bin 300 dolar indi.



Dogecoin, Avalanche, Solana gibi diğer kripto paralarda çift haneli kayıplar gözlendi.



Sert düşüşle birlikte vadeli tarafta 237 bin yatırımcının pozisyonu sıfırlandı. Son 24 saatte 696 milyon dolarlık işlem buhar oldu.