Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor?

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Analistler, teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün de kripto varlıklara negatif etki yaptığını belirtti.



Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Nvidia'nın hisse fiyatı dün de yüzde 7'ye yakın geriledi.



Böylece, son üç işlem gününde, şirketin hisse fiyatı gördüğü en yüksek seviyesine göre yüzde 16 değer kaybetti.

Geçen hafta dünyanın en değerli şirketi haline gelen ancak bu ünvanını koruyamayan Nvidia'da yaşanan düşüş diğer teknoloji şirketlerini de olumsuz etkiledi.