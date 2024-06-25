Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor?
Kripto piyasalarında dalgalı hareketler sürüyor. Dün 58 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 61 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bu hareketler nedeniyle son 24 saatte piyasadan 302 milyon dolarlık pozisyon silindi. İşte Bitcoin'deki dalgalı hareketlerin nedenleri...
Kripto para piyasası iç ve dış dinamiklerin etkisiyle dalgalandı.
Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, dün yüzde 5'e yakın düşüşle 59 bin doların altına indi.
Dün 58 bin 400 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yüzde 2'ye yakın yükseliş kaydetti ve yeniden 61 bin doların üzerine çıktı.