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Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor?

Kripto piyasalarında dalgalı hareketler sürüyor. Dün 58 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, bugün 61 bin doların üzerinde işlem görüyor. Bu hareketler nedeniyle son 24 saatte piyasadan 302 milyon dolarlık pozisyon silindi. İşte Bitcoin'deki dalgalı hareketlerin nedenleri...

Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 1

Kripto para piyasası iç ve dış dinamiklerin etkisiyle dalgalandı.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, dün yüzde 5'e yakın düşüşle 59 bin doların altına indi.

Dün 58 bin 400 dolara kadar gerileyen Bitcoin, bu seviyeden gelen alımların etkisiyle yüzde 2'ye yakın yükseliş kaydetti ve yeniden 61 bin doların üzerine çıktı.

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Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 2

Bitcoin'de haftalık değer kaybı yüzde 7 olurken; aylık düşüş yüzde 11'i aştı.

Piyasada yaşanan dalgalanmanın etkisiyle son 24 saatte 302 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Bunun 220 milyon dolarlık dilimi "long" yönlü pozisyonlardan oluştu.

Bitcoin, saat 9.30 itibarıyla 61 bin 100 dolar civarında işlem görüyor.

Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 3

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

2011 yılında siber saldırıya uğrayan ve 2014 yılında iflas eden Japonya merkezli Mt. Gox borsası, alacaklılarına ödemelere başlayacağını duyurdu.

Borsa, o zamanlar sadece 64 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 940 bin BTC'yi kaybetmişti. Mt. Gox, 8,5 milyar dolar değerinde olan 141 bin 687 Bitcoin'i alacaklılarına iade etmek üzere geri aldı. Bu meblağ temmuz ayı başından itibaren alacaklılara ödenmeye başlanacak.

Mt. Gox'un ödemelere başlayacağına ilişkin açıklama piyasalarda endişelere yol açtı.

Mt. Gox'a ait cüzdanlar mayıs ayında harekete geçmişti.

Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 4

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Analistler, teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün de kripto varlıklara negatif etki yaptığını belirtti.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Nvidia'nın hisse fiyatı dün de yüzde 7'ye yakın geriledi.

Böylece, son üç işlem gününde, şirketin hisse fiyatı gördüğü en yüksek seviyesine göre yüzde 16 değer kaybetti.

Geçen hafta dünyanın en değerli şirketi haline gelen ancak bu ünvanını koruyamayan Nvidia'da yaşanan düşüş diğer teknoloji şirketlerini de olumsuz etkiledi.

Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 5

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası da piyasa üzerindeki baskıyı artırdı.

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisini izleyecek.

Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel PCE fiyat endeksindeki yıllık büyümenin mayıs ayında yüzde 2,6 ile üç yılı aşkın sürenin en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin'de sert dalgalanma: 302 milyon dolar silindi | Bitcoin neden düşüyor? - 6

Verinin düşük gelmesi piyasaların Fed'in eylül ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerini güçlendirebilir.

Eylül ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 65 olarak fiyatlaya yatırımcılar, bu yıl için iki faiz indimi bekleniyor.

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