Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı

Kripto para piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Kripto para birimi, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.



Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Ethereum ve Ripple’da da yükseliş yaşandı. Buna göre Ethereum 3 bin 449 dolara, Ripple da 3,24 dolara kadar yükseldi.