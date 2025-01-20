Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı

Bitcoin, ABD'de Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları geçerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı - 1

Kripto para piyasaları yeni haftaya yükselişle başladı. Kripto para birimi, Trump'ın yemin töreni öncesinde 109 bin doları aşarak rekor tazeledi. Bitcoin 109 bin 588 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin'in yükselmesiyle beraber Ethereum ve Ripple’da da yükseliş yaşandı. Buna göre Ethereum 3 bin 449 dolara, Ripple da 3,24 dolara kadar yükseldi.

NTVPARA HABERLERİ

Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı - 2

Bitcoin'in fiyatında, bugün ABD Başkanlığı'na resmen başlayacak olan Donald Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı - 3

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

Bitcoin'de yeni rekor! Trump'ın yemini öncesi 109 bin doları aştı - 4

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın da ABD yönetiminde olacak olması da kripto paralara pozitif yansıyor.

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