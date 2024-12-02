Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı?

Bitcoin, zirveden gelen satışların ardından bir ara 90 bin doları test etti ancak ay sonuna doğru kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Piyasalarda Bitcoin'in ne zaman 100 bin doları göreceği konuşuluyor. Lider kripto varlık, yaklaşık 2 haftadır 90 bin ile 100 bin dolar aralığında dalgalanıyor.