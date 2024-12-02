Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı?
Kripto paralarda Trump rallisinin etkisi yavaşlamaya başladı. Bitcoin'in psikolojik eşik olarak kabul edilen 100 bin doları geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor. Piyasalarda 100 bin dolar civarına satış duvarı örülmüş durumda. Bitcoin'in yükselişini devam ettirmesi için 384 milyon dolarlık duvarı aşması gerektiği ifade ediliyor.
Kripto para piyasalarında Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan pozitif seyir sürüyor.
Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin (BTC), kasım ayında 99 bin 600 dolara kadar yükseldi.