Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı?

Kripto paralarda Trump rallisinin etkisi yavaşlamaya başladı. Bitcoin'in psikolojik eşik olarak kabul edilen 100 bin doları geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor. Piyasalarda 100 bin dolar civarına satış duvarı örülmüş durumda. Bitcoin'in yükselişini devam ettirmesi için 384 milyon dolarlık duvarı aşması gerektiği ifade ediliyor.

Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 1

Kripto para piyasalarında Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan pozitif seyir sürüyor.

Piyasanın en büyük varlığı Bitcoin (BTC), kasım ayında 99 bin 600 dolara kadar yükseldi.

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Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 2

Bitcoin, zirveden gelen satışların ardından bir ara 90 bin doları test etti ancak ay sonuna doğru kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Piyasalarda Bitcoin'in ne zaman 100 bin doları göreceği konuşuluyor. Lider kripto varlık, yaklaşık 2 haftadır 90 bin ile 100 bin dolar aralığında dalgalanıyor.

Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 3

Bitcoin için 100 bin dolar önemli bir psikolojik eşik kabul ediliyor.

Analistler, yükseliş ivmesinin yavaşlaması ile birlikte BTC'nin 100 bin dolar bandına yaklaşmakta zorlandığını ifade etti.

Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 4

Yatırımcıların bu seviyeye satış emri yığdını belirten analistler, 100 bin dolar seviyesi ile kâr alımlarının artabileceğine dikkat çekti.

Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 5

Uzmanlara göre yükseliş ivmesinin hızlanabilmesi için yaklaşık 4 bin BTC'lik satış duvarının yıkılması gerekiyor.

Bugün itibarıyla bu rakam 384 milyon dolara karşılık geliyor.

Bitcoin'e 384 milyon dolarlık duvar: 100 bin dolar aşılacak mı? - 6

BTC, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2'ye yakın düşüşle 95 bin 300 dolardan işlem görüyor.

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