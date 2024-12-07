Dünyada üçüncü olduk! 5 kişiden biri kripto yatırımcısı

Kripto para piyasasında yatırımcı sayısı artmaya devam ederken yüzde 19,3 ile Türkiye, nüfusuna oranla dünyada bu varlık sınıfına sahip 3. ülke konumunda bulunuyor.



Finans kuruluşu Triple-A'in verilerine göre 2023 yılında tüm dünyada bu ekosisteme yatırım yapan yaklaşık 420 milyon kişi bulunurken bu rakam 2024'te yüzde 33 yükselişle 562 milyona ulaştı.



Asya, 326,8 milyon yatırımcıyla bu alanda zirvede yer alırken bu kıtayı 72,2 milyon ile Kuzey Amerika takip etti.