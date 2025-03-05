Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüş, Ethereum (ETH) fiyatlarını önemli destek seviyelerine yaklaştırdı. DeFi ekosisteminde büyük bir rol oynayan MakerDAO’daki bazı teminatlı borç pozisyonları ise bu düşüşten doğrudan etkilenerek tasfiye riskine girdi. Salı günü, toplam değeri 126 milyon doları aşan bir pozisyon, yalnızca 80 dolarlık bir fiyat farkıyla tasfiyeden kurtuldu. Ancak piyasanın mevcut seyri, önümüzdeki günlerde büyük tasfiyelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede - 1

LİKİDASYON SEVİYELERİ VE KRİTİK EŞİKLER

Ethereum, hafta başında yaşadığı düşüşle son 48 saatte %20 değer kaybederek 2.180 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, MakerDAO üzerinde teminat olarak kullanılan ETH’lerin değerini tehlikeye atarak, kritik likidasyon seviyelerine yaklaştırdı.

Analizlere göre, piyasada üç büyük pozisyon tasfiye riskiyle karşı karşıya bulunuyor:

1.929 dolar seviyesinde ilk tasfiye tetiklenebilir.

1.844 dolar seviyesinde ikinci bir büyük pozisyonun likidasyonu bekleniyor.

1.796 dolar seviyesine düşüş ise üçüncü ve en büyük tasfiye dalgasını tetikleyebilir.

Bu üç pozisyonun toplam değeri 349 milyon doları buluyor ve fiyatın bu seviyelere ulaşması durumunda MakerDAO ekosisteminde önemli bir tasfiye dalgası yaşanabilir.

NTVPARA HABERLERİ

Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede - 2

LİKİDASYONLARIN PİYASA ETKİSİ NE OLUR?

Piyasada büyük tasfiye dalgaları, genellikle fiyat hareketlerini daha da şiddetlendirerek zincirleme reaksiyonlara yol açabilir. MakerDAO gibi teminatlı borç protokollerinde bir likidasyon gerçekleştiğinde, teminat olarak tutulan ETH’ler satılır veya açık artırmaya çıkarılır. Bu satışlar, ETH fiyatında ek düşüşlere neden olabilir.

Ticaret firmaları ve büyük yatırımcılar, genellikle bu likidasyon seviyelerini hedefleyerek piyasa oynaklığından faydalanmayı amaçlar. Özellikle bir tasfiye süreci başladıktan sonra, fiyatın hızla düşmesi ve daha fazla pozisyonun zorunlu olarak kapatılması, piyasada ani ve sert hareketlere neden olabilir.

DefiLlama verilerine göre, şu an piyasada 1,3 milyar dolar değerinde ETH likide edilmeye hazır durumda bulunuyor. Bunun 427 milyon doları, mevcut fiyatın yalnızca %20’lik bir düşüşüyle tetiklenebilecek bir seviyede yer alıyor.


Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede - 3

ETH'NİN BTC KARŞISINDA PERFORMANSI VE PİYASADAKİ DİNAMİKLER

Ethereum, son boğa piyasası boyunca Bitcoin’e (BTC) karşı zayıf bir performans gösterdi. ETH/BTC paritesi, önceki döngü zirveleri olan 0,156 ve 0,088 seviyelerinden 0,0235’e kadar gerileyerek ciddi bir kayıp yaşadı.

Bu durumun en büyük sebeplerinden biri, kurumsal yatırımcıların spot BTC ETF’lerine yoğun ilgi göstermesi ve büyük ölçekli fon girişleriyle Bitcoin’in piyasa hakimiyetini artırması oldu. Aynı zamanda, Solana ve Base gibi alternatif blok zincirlerinin yükselişi de Ethereum’un piyasa payını küçülten faktörler arasında yer aldı.


Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede - 4

PİYASADA İZLENMESİ GEREKEN SEVİYELER

ETH fiyat hareketleri, önümüzdeki günlerde yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken kritik destek ve direnç seviyelerine işaret ediyor. 1.929 doların altına bir kırılım, daha büyük tasfiyelerin tetiklenmesine neden olabilir. Aşağı yönlü hareketin hızlanması durumunda, 1.796 dolar seviyesinin de test edilmesi ve buradan gerçekleşecek likidasyonların ETH fiyatında daha büyük düşüşler yaratması olasılıklar arasında bulunuyor.

Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede - 5

Ancak, piyasadaki büyük alıcıların bu yeni arzı absorbe etmesi durumunda, fiyatın bu seviyelerden toparlanması da mümkün. Geçmiş fiyat hareketleri, büyük likidasyon süreçlerinin ardından ETH’nin hızla yükseldiğini gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların, tasfiyelerin ardından piyasanın vereceği tepkiyi yakından izlemesi önem taşıyor.

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