Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede
Kripto para piyasasında son günlerde yaşanan sert düşüş, Ethereum (ETH) fiyatlarını önemli destek seviyelerine yaklaştırdı. DeFi ekosisteminde büyük bir rol oynayan MakerDAO’daki bazı teminatlı borç pozisyonları ise bu düşüşten doğrudan etkilenerek tasfiye riskine girdi. Salı günü, toplam değeri 126 milyon doları aşan bir pozisyon, yalnızca 80 dolarlık bir fiyat farkıyla tasfiyeden kurtuldu. Ancak piyasanın mevcut seyri, önümüzdeki günlerde büyük tasfiyelerin yaşanabileceğine işaret ediyor.
LİKİDASYON SEVİYELERİ VE KRİTİK EŞİKLER
Ethereum, hafta başında yaşadığı düşüşle son 48 saatte %20 değer kaybederek 2.180 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, MakerDAO üzerinde teminat olarak kullanılan ETH’lerin değerini tehlikeye atarak, kritik likidasyon seviyelerine yaklaştırdı.
Analizlere göre, piyasada üç büyük pozisyon tasfiye riskiyle karşı karşıya bulunuyor:
1.929 dolar seviyesinde ilk tasfiye tetiklenebilir.
1.844 dolar seviyesinde ikinci bir büyük pozisyonun likidasyonu bekleniyor.
1.796 dolar seviyesine düşüş ise üçüncü ve en büyük tasfiye dalgasını tetikleyebilir.
Bu üç pozisyonun toplam değeri 349 milyon doları buluyor ve fiyatın bu seviyelere ulaşması durumunda MakerDAO ekosisteminde önemli bir tasfiye dalgası yaşanabilir.