Ethereum kritik tasfiye seviyelerine yaklaşıyor: 349 milyon dolarlık pozisyon tehlikede

LİKİDASYONLARIN PİYASA ETKİSİ NE OLUR?

Piyasada büyük tasfiye dalgaları, genellikle fiyat hareketlerini daha da şiddetlendirerek zincirleme reaksiyonlara yol açabilir. MakerDAO gibi teminatlı borç protokollerinde bir likidasyon gerçekleştiğinde, teminat olarak tutulan ETH’ler satılır veya açık artırmaya çıkarılır. Bu satışlar, ETH fiyatında ek düşüşlere neden olabilir.



Ticaret firmaları ve büyük yatırımcılar, genellikle bu likidasyon seviyelerini hedefleyerek piyasa oynaklığından faydalanmayı amaçlar. Özellikle bir tasfiye süreci başladıktan sonra, fiyatın hızla düşmesi ve daha fazla pozisyonun zorunlu olarak kapatılması, piyasada ani ve sert hareketlere neden olabilir.



DefiLlama verilerine göre, şu an piyasada 1,3 milyar dolar değerinde ETH likide edilmeye hazır durumda bulunuyor. Bunun 427 milyon doları, mevcut fiyatın yalnızca %20’lik bir düşüşüyle tetiklenebilecek bir seviyede yer alıyor.





