Kripto düzenlemesi Meclis'e sunuldu: Gri listeden çıkış için son adım
Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM'ye sunuldu. Teklif ile kripto varlıklar ilk kez tanımlanırken, işlemler yasal zemine oturtulacak. Bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.
İLK KEZ TANIMLANACAK
Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.