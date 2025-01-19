Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi

Memecoin, Trump Organization'a bağlı CIC Digital LLC ve Fight Fight Fight LLC adlı iki şirket tarafından piyasaya sürüldü. Şirketlerin kripto paralardan ne kadar gelir elde ettiği bilinmiyor. İlk tahminlerde şirketlerin kazancının yaklaşık 35 milyar doları bulabileceği işaret ediliyor.



İlk etapta 200 milyon TRUMP coini piyasaya çıktı. Trump Organization, gelecek 3 yıl içerisinde de kalan 800 milyonu piyasa sürmesi bekleniyor.