Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi
ABD'de yarın göreve başlayacak Trump'ın kripto hamlesi ses getirdi. Seçilmiş başkan, TRUMP isimli bir memecoin'i piyasaya sürdüklerini duyurdu. TRUMP'ın fiyatı sadece bir günde yüzde 10 binden fazla artış kaydetti. Bu performansı ile memecoin, piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında girdi.
Kripto piyasalarını ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına hazırlanıyor. Trump'tan koltuğa oturmasına 72 saat kala gelen memecoin hamlesi ise kripto dünyasında ses getirdi.