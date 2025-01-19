Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi

ABD'de yarın göreve başlayacak Trump'ın kripto hamlesi ses getirdi. Seçilmiş başkan, TRUMP isimli bir memecoin'i piyasaya sürdüklerini duyurdu. TRUMP'ın fiyatı sadece bir günde yüzde 10 binden fazla artış kaydetti. Bu performansı ile memecoin, piyasa değeri en yüksek kripto paralar arasında girdi.

Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi - 1

Kripto piyasalarını ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına hazırlanıyor. Trump'tan koltuğa oturmasına 72 saat kala gelen memecoin hamlesi ise kripto dünyasında ses getirdi.


NTVPARA HABERLERİ

Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi - 2

Seçilmiş başkan Trump, dün sabah TSİ 05.00'te TRUMP isimli bir memecoin çıkardığını duyurdu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Trump, "Yeni resmi Trump meme'im yayında! Bu çok özel Trump topluluğuna katılın, şimdi TRUMP alın!" ifadelerini kullandı.

Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi - 3

Trump'ın paylaşımının ardından memecoin'in fiyatı soluksuz yükseldi. 0,18 dolar ile piyasaya sürülen TRUMP'ın fiyatı, yüzde 10 binden fazla değerlenerek 39 dolara kadar çıktı. Piyasa değeri ise 7,5 milyar dolara yükseldi. TRUMP, kripto veri platformu Coinmarketcap'te 24'üncü sıraya kadar yükseldi.

Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi - 4

Memecoin, Trump Organization'a bağlı CIC Digital LLC ve Fight Fight Fight LLC adlı iki şirket tarafından piyasaya sürüldü. Şirketlerin kripto paralardan ne kadar gelir elde ettiği bilinmiyor. İlk tahminlerde şirketlerin kazancının yaklaşık 35 milyar doları bulabileceği işaret ediliyor.

İlk etapta 200 milyon TRUMP coini piyasaya çıktı. Trump Organization, gelecek 3 yıl içerisinde de kalan 800 milyonu piyasa sürmesi bekleniyor.

Kripto piyasasında Trump çılgınlığı: Bir günde yüzde 10 bin yükseldi - 5

Diğer taraftan TRUMP isimli memecoin, Solana ağında üretildi. Ağın kripto parası SOL'da da ciddi hareketliliğe yol açtı. SOL fiyatı dünden bu yana yüzde 25'lik artışla rekor seviye olan 275 doları gördü.

MEME COİN NEDİR?

Meme coinler, mizah veya popüler kültürden esinlenen dijital varlıklara deniyor.

Piyasadaki en spekülatif varlıklara arasında yer alan memecoin'lerde kısa sürelerde sert düşüş veya yükselişler yaşanabiliyor.

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