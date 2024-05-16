Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor: Gri listeden çıkış için son adım
Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi bugün TBMM'ye sunulacak. AK Parti Grupbaşkanı Abdullah Güler, "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin ayrıntıları bugün saat 15.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısı ile açıklayacak. Teklif ile kripto varlıklar ilk kez tanımlanacak ve işlemler yasal zemine oturtulacak. Bu düzenleme Türkiye'nin gri listeden çıkması için gereken şartların sonuncusunu da barındırıyor.
İLK KEZ TANIMLANACAK
Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.