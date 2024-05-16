Kripto tasarısı bugün Meclis'e geliyor: Gri listeden çıkış için son adım

İLK KEZ TANIMLANACAK

Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.



Meclis'e bugün sunulacak yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.