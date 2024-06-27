Kriptoda yeni dönem başlıyor: 10 soruda neler değişecek?
Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme TBMM'den geçti. Düzenleme ile kripto ekosistemi baştan aşağı değişecek. Platformlar denetim altına alınırken, yasa dışı faaliyetlere hapis cezası uygulanacak. İşte yeni dönemde kripto ekosisteminde yaşanacaklar...
Kripto varlıkların tanımlanması, lisans alınması gibi konulara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Düzenlemenin öne çıkan başlıklarıyla, kripto varlık ekosisteminde yaratacağı değişimlerin bazılarına yönelik soru ve cevaplar şöyle: