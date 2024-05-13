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Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor

Kripto varlıkları ilk kez tanımlayacak ve işlemlerini yasal zemine oturtacak kanun teklifinin hazırlığında son aşamaya gelindi. Yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklife göre kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlem yapılamayacak.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 1

İLK KEZ TANIMLANACAK

Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Meclis'e bu hafta gelecek yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

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Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 2

SPK'YA YETKİ VERİLECEK

İhraçlara ilişkin esasların belirlenmesi konusunda yetki Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) verilecek.

Alım-satım yapılan platformların lisanslanması ile denetimi de SPK tarafından yapılacak.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 3

TÜM İŞLEMLER TAKİP EDİLECEK

Finansal kuruluşlara benzer olarak hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutulacak.

Platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılacak düzenlemelere uyum yükümlülüğü olacak.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 4

KALDIRAÇLI İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Kripto varlıkların fiyatlarında ani ve sert değişiklikler gerçekleşebildiğinden riski artıracak kredili işlem, açığa satış ve kaldıraçlı işlemlere konu edilmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

Yurtdışı uygulamalarda da bu kapsamda yasaklar ve sınırlamalar getirildiğine dikkat çekiliyor.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 5

YATIRIM DANIŞMANLIĞI DÜZENLENECEK

Yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda ise ilke ve esaslar ikincil bir düzenleme ile yapılacak.

Kanunla bu konuda SPK'ya yetki verilecek.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 6

SİGORTA OLMAYACAK

Kripto varlık yatırımları riskli olduğu için alım satıma yönelik sigorta mekanizması oluşturulmayacak.

Bu işlemler yatırımcı tazminatından muaf olacak.

Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor - 7

İZİNSİZ FAALİYETE CEZA

Yasa taslağında “izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı” suçu da tanımlanıyor.

SPK'dan izin almadan faaliyet gösterenlere ceza öngörülüyor.

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