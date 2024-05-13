Yasa teklifi Meclis yolunda: Kriptoda kaldıraçlı işlemler yasaklanıyor
Kripto varlıkları ilk kez tanımlayacak ve işlemlerini yasal zemine oturtacak kanun teklifinin hazırlığında son aşamaya gelindi. Yasa teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Teklife göre kripto varlıklarda açığa satış ve kaldıraçlı işlem yapılamayacak.
İLK KEZ TANIMLANACAK
Kripto varlıklar, ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.
Meclis'e bu hafta gelecek yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.