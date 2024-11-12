Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar

Kripto paralarda Trump çoşkusu sürüyor. Bitcoin, 90 bin dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Piyasada, Trump'ın başkan seçilmesi ile başlayan yükselişin hız kesmeden devam etmesi beklentisi hakim. Ancak analistlerden, yüksek kaldıraçlı işlemlerin düşüşü tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Piyasa yapıcı şirketlerin fiyatı 90 bin ile 100 bin dolar aralığında tutmak için harekete geçtiği de iddia edildi.

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 1

Kripto piyasalarında Trump çoşkusu sürüyor.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 90 bin dolara yaklaşarak zirveyi tazeledi. Bitcoin, en yüksek 89 bin 957 doları gördü.

Küresel piyasalarda yatırımcıların ikinci Trump dönemine hazırlığı devam etti. Trump'ın vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler uygulayacağını beklemeleriyle riskli varlıklara talep arttı.

NTVPARA HABERLERİ

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 2

Bitcoin'deki yükseliş bir ayda yüzde 40'ı, yılbaşından bu yana ise yükseliş yüzde 110'u aştı.

Kripto piyasasında coşku altcoinlere de yansımaya başladı. Ethereum, yüzde 35 artışla 3 bin 500 doları gördü. Elon Musk'ın desteğiyle bilinen Dogecoin ise yüzde 200'e yakın yükseliş kaydetti.

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 3

YATIRIMCILARA DÜZELTME UYARISI

Analistler, piyasadaki coşku ve aşırı iyimser havaya dikkat çekerek, olası bir sert düzeltme uyarısında bulundu.

Kripto paraların yapısal olarak yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyen analistler, özellikle kaldıraçlı işlemlerden kaynaklı geri çekilmelere karşı yatırımcıları uyardı.

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 4

Piyasada long yönlü pozisyonlar oldukça yüksek seyrediyor. Traderların elinde tuttuğu işlemlere göre belirlenen açık faiz oranları da mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, düşüş ile birlikte yüksek kaldıraçlı long işlemlerin kapanabileceğini ve aşağı yönlü baskıların artabileceğine dikkat çekti.

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 5

FİYATI SIKIŞTIRABİLİRLER

Öte yandan başka bir teoride de fiyatın 90 bin dolar ile 100 bin dolar arasında yavaşlatılacağı belirtildi.

Kripto veri şirketi Amberdata'ya göre Deribit borsasında listelenen 90 bin dolar ile 100 bin dolarlık vadeli BTC opsiyonlarını piyasa yapıcı kurumlar satın aldı.

Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar - 6

Analizde, piyasa yapıcıları bu aralıkta piyasanın tersi yönüne işlem yapacak ve fiyatın belirli bir aralıkta kalmasını sağlayacak.

Her işlemden kâr eden piyasa yapıcılar, böylece daha fazla gelir arayışı içine girecek.

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