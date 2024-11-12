Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar

FİYATI SIKIŞTIRABİLİRLER

Öte yandan başka bir teoride de fiyatın 90 bin dolar ile 100 bin dolar arasında yavaşlatılacağı belirtildi.



Kripto veri şirketi Amberdata'ya göre Deribit borsasında listelenen 90 bin dolar ile 100 bin dolarlık vadeli BTC opsiyonlarını piyasa yapıcı kurumlar satın aldı.