Kriptoda Trump coşkusu devam edecek mi? Bitcoin için yeni iddia: Fiyatı sıkıştıracaklar
Kripto paralarda Trump çoşkusu sürüyor. Bitcoin, 90 bin dolara kadar yükselerek rekor tazeledi. Piyasada, Trump'ın başkan seçilmesi ile başlayan yükselişin hız kesmeden devam etmesi beklentisi hakim. Ancak analistlerden, yüksek kaldıraçlı işlemlerin düşüşü tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Piyasa yapıcı şirketlerin fiyatı 90 bin ile 100 bin dolar aralığında tutmak için harekete geçtiği de iddia edildi.
Kripto piyasalarında Trump çoşkusu sürüyor.
Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 90 bin dolara yaklaşarak zirveyi tazeledi. Bitcoin, en yüksek 89 bin 957 doları gördü.
Küresel piyasalarda yatırımcıların ikinci Trump dönemine hazırlığı devam etti. Trump'ın vergi indirimleri ve daha gevşek düzenlemeler uygulayacağını beklemeleriyle riskli varlıklara talep arttı.