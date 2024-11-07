Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar

Hukukçulara göre Gensler'in doğrudan görevden alınabilmesi için ihmal veya kötüye kullanma gibi suçlamalar olması gerekiyor. Bu durumda ise uzun sürebilecek bir yargısal süreç başlayacağı ifade ediliyor. Yasal sürecin, görev süresinin de ötesine geçebileceği belirtiliyor. Normal koşullarda Gensler'in görev süresi Ocak 2026'da bitiyor.



ABD'de piyasaları denetleyen kurumun başındaki ismin normal koşullarda görev süresi bitene kadar değişmesi zor görünüyor. Ancak Gensler'in istifasını isteyerek yeni başkanın önünü açabileceği belirtiliyor.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi üstünlüğünün sağlanmasının Trump'ın bürokrasiye yönelik adımlarını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.