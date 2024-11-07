Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar

Kripto para piyasalarında pozitif hava sürüyor. Bitcoin, Trump'ın zaferi ile birlikte rekoru 76 bin 460 dolara taşıdı. İkinci Trump dönemine ilişkin beklentiler güncellendi. İşte Bitcoin için konuşulan senaryolar...

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 1

Kripto para piyasaları, Trump'ın zaferini rekorla karşıladı.

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump oldu. Trump, rakibi Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı. Cumhuriyetçiler, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de üstünlüğü ele geçirdi.

NTVPARA HABERLERİ

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 2

Bitcoin, Trump zaferinin ardından rekor seviyeyi 76 bin 460 dolara taşıdı. Dün yapılan işlemlerde yaklaşık 700 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleşti. Bitcoin, bugün 74 bin 891 dolardan işlem görüyor.

Kripto piyasasının toplam değeri 2,5 trilyon doların üzerinde çıktı.

En büyük ikinci varlık Ethereum ise 3 bin dolar sınırına yaklaştı. Etheruem, 2 bin 827 dolardan el değiştiriyor.

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 3

MEGA BOĞA GELECEK Mİ?

Kripto paralardaki yükselişte, Trump'ın seçim kampanyası sürecindeki net mesajları etkili oldu.

Orta ve uzun vadede kripto paralar ile ilgili pozitif beklentiler güçlenmiş durumda.

Uzmanlar "mega boğa" olarak tanımlanan büyük yükseliş sezonunun yeniden gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 4

Analizlerde Trump'ın zaferi ile birlikte Bitcoin'de 100 bin dolar yolculuğunun başlayabileceğinin uzak bir ihtimal olmadığı belirtildi.

İngiliz banka Standard Chartered, Bitcoin için 125 bin dolar beklentisini açıkladı. Bazı analistler ise 200 bin dolar tahminini paylaştı.

Öte yandan Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesinin de olası yasa değişikliği süreçlerini hızlandırması bekleniyor.

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 5

TRUMP'IN BİTCOİN VAATLERİ

Trump'ın kripto para ve Bitcoin vaatleri:

- ABD, gezegenin kripto başkenti olacak.

- ABD, dünyanın Bitcoin süper gücü olacak.

- ABD hükümeti, sahibi olduğu ve elindeki tüm Bitcoinleri tutacak.

- Ulusal Bitcoin stoku oluşturulacak.

- ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler göreve geldiği ilk gün kovulacak.

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 6

TRUMP, GENSLER'İ KOVABİLİR Mİ?

Bağımsız federal bir kurum olan SEC'nin başkanı ve komisyon üyeleri, siyasi etki altında kalmamak ve keyfi görevden almalarla karşılaşmamak için için yasalarla korunuyor.

Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar - 7

Hukukçulara göre Gensler'in doğrudan görevden alınabilmesi için ihmal veya kötüye kullanma gibi suçlamalar olması gerekiyor. Bu durumda ise uzun sürebilecek bir yargısal süreç başlayacağı ifade ediliyor. Yasal sürecin, görev süresinin de ötesine geçebileceği belirtiliyor. Normal koşullarda Gensler'in görev süresi Ocak 2026'da bitiyor.

ABD'de piyasaları denetleyen kurumun başındaki ismin normal koşullarda görev süresi bitene kadar değişmesi zor görünüyor. Ancak Gensler'in istifasını isteyerek yeni başkanın önünü açabileceği belirtiliyor.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçi üstünlüğünün sağlanmasının Trump'ın bürokrasiye yönelik adımlarını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor.

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