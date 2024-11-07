Kriptoda Trump rüzgarı: Bitcoin için konuşulan senaryolar
Kripto para piyasalarında pozitif hava sürüyor. Bitcoin, Trump'ın zaferi ile birlikte rekoru 76 bin 460 dolara taşıdı. İkinci Trump dönemine ilişkin beklentiler güncellendi. İşte Bitcoin için konuşulan senaryolar...
Kripto para piyasaları, Trump'ın zaferini rekorla karşıladı.
ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump oldu. Trump, rakibi Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark attı. Cumhuriyetçiler, Senato ve Temsilciler Meclisi'nde de üstünlüğü ele geçirdi.