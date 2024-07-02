Kriptoda yeni dönem başladı: 10 soruda neler değişecek?
Kripto varlıklara ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile platformlar denetim altına alınırken, yasa dışı faaliyetlere hapis cezası uygulanacak. İşte yeni dönemde kripto ekosisteminde yaşanacaklar...
Düzenlemeyle, kripto varlıklar ilk kez "gayri maddi varlık" olarak tanımlandı. Düzenlemenin öne çıkan başlıklarıyla, kripto varlık ekosisteminde yaratacağı değişimlerin bazılarına yönelik soru ve cevaplar şöyle: