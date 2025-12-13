Kruvaziyer turizminde tarihi rekor | 10 ayda 2 milyondan fazla yolcu

Bakan Ersoy “2025 yılı kruvaziyer turizminde rekorlarla dolu bir dönem oldu. 2 milyon yolcuyu aşan bir hacme ulaşmamız, Türkiye’nin uluslararası kruvaziyer rotalarında en çok tercih edilen ülkeler arasına girdiğini gösteriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, deniz turizminde nitelikli büyümeyi hızlandırdı.” dedi.

Bakan Ersoy, limanların kapasitesinin güçlendirilmesinin kruvaziyer trafiğini doğrudan etkilediğini belirterek, liman altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen iş birliğinin bu başarıda önemli payı olduğunu vurguladı.