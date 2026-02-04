Külçe bakır tuzağı. Alındığı an zarar ettiriyor, uzmanlar uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk "Bakırın kilogram fiyatında alım ve satımda çok büyük bir fark var. Kilosu 500-600 lira hurdası olan bakırın külçe halinde 3 bin 500 liraya satılması arasında büyük marj var." dedi.

"ADİL FİYATI 1000-1100 LİRA"

Yıldırımtürk "Büyük firmalar genelde Ekim ayında Londra'da LME'de yıllık kapasitelerin pazarlıklarını yapıp öyle bakır alıyor. Bu fiyatlara borsa komisyonları ekleniyor. COMEX'te 1 ton bakırda bin 500 dolar fark vardı. Londra'da bu fark daha düşüktü. Talepten dolayı bu oranlar ortaya çıkıyor. Maliyeti kilo olarak işlendiğinde en fazla 1500 lira olsun. 1000-1100 lira adil değerdir. Çarşıda en son duyduğum 2 bin 500 lira." ifadesini kullandı.

"BİLİNÇSİZ, MÜNFERİT ALIMLAR VAR"

Külçe bakıra 3 bin 500 lira verenlere ilişkin olarak Yıldırımtürk "Münferit bilinçsiz alıcılar var. Bir sene de bekleseniz farkı kapatmak pek mümkün değil. Bakır ülkemizdeki kablo üreticisi gibi şirketlerde bulunuyor. Merdivenaltı bir şeyler yaparak külçe haline getirenler var. Sığ bir piyasası var. Külçe bakırın Kapalıçarşı'da 1500-1700 liraya dün satıldığını duydum." dedi.