Kulüpler gibi zararları da çok büyük: Dört büyüklerin milyarlarca euroluk mali tablosu
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 sezonda gelirlerinden yüzde 32 daha fazla harcama yaptı. En çok zararı 501 milyon euro ile Fenerbahçe yaşadı.
Türk futbolunun “dört büyükleri” Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un son 10 yıllık mali karnesi ortaya çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp toplamda 1 milyar 609 milyon euro zarar etti.