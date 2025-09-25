Kulüpler gibi zararları da çok büyük: Dört büyüklerin milyarlarca euroluk mali tablosu

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 sezonda gelirlerinden yüzde 32 daha fazla harcama yaptı. En çok zararı 501 milyon euro ile Fenerbahçe yaşadı.

Türk futbolunun “dört büyükleri” Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un son 10 yıllık mali karnesi ortaya çıktı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp toplamda 1 milyar 609 milyon euro zarar etti.

Kulüp şirketlerinin gelirleri 10 yılda 5 milyar 99 milyon euroya ulaşırken, giderler 6 milyar 708 milyon euro olarak kayıtlara geçti. Böylece dört büyükler, kazançlarından yüzde 32 daha fazla harcama yapmış oldu.

EN ÇOK ZARARI FENERBAHÇE YAŞADI

Son 10 yılda yalnızca 1 sezonu kârla kapatan Fenerbahçe, toplamda 501,2 milyon euro zararla listenin başında yer aldı.

Gelir: 1 milyar 561 milyon euro

Gider: 2 milyar 62 milyon euro

Beşiktaş ise denk bütçe tutturamadığı 10 sezonda 397 milyon euro zarar etti.

Gelir: 1 milyar 230 milyon euro 

Gider: 1 milyar 627 milyon euro

Galatasaray, 2023-24 sezonunda 41 milyon euro kâr açıklasa da diğer sezonlardaki kayıplarla birlikte toplam 391 milyon euro zarar yazdı.

Gelir: 1 milyar 576 milyon euro

Gider: 1 milyar 966 milyon euro

Trabzonspor ise her sezonda zarar ederek 10 yıllık süreçte 320 milyon euro açık verdi.

 Gelir: 732 milyon euro

Gider: 1 milyar 52 milyon euro

TRANSFER BİLANÇOSU

Son 10 yılda dört büyükler futbolcu satışlarından 589,6 milyon euro gelir elde etti. Ancak ithal edilen futbolcular için 900,4 milyon euro harcandı. Böylece toplam 310,8 milyon euro transfer açığı oluştu.

Bu alanda en büyük zararı 115 milyon euro ile Galatasaray yaşarken, diğer kulüpler de benzer şekilde transfer dengesizliğinin altında kaldı.

2021 yılı itibarıyla dört büyüklerin toplam borcu 12,1 milyar TL’ye (o dönemin kuru ile 1,2 milyar euro) ulaşınca Türkiye Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşması yapılmıştı.

Bu anlaşmayla kulüplerin borçları Türk lirasına çevrildi, ödemeler 9 yıla yayıldı ve ilk 2 yıl ana para ödemesi yapılmadı. Döviz kurunun 10 TL’den 30 TL’ye çıkmasıyla kulüpler, borçların TL’ye çevrilmesini “avantaj” olarak duyurdu. Ancak beklenen mali disiplin sağlanamadı.

BORÇ 50 MİLYAR LİRAYI AŞTI 

Yapılandırmanın ardından kulüpler, gelirlerini borç ödemek yerine yüksek maliyetli transferlere harcadı. Nitekim 2015-2021 döneminde sadece 16 milyon euro açık veren transfer bütçesi, 2021 sonrası 4 sezonda 294,8 milyon euro açığa ulaştı.

31 Mayıs 2025 itibarıyla dört büyüklerin toplam borcu 50,3 milyar TL oldu. Bu rakamın döviz karşılığı 1,13 milyar euro.

En borçlu kulüp Galatasaray olurken, en az borç Trabzonspor’da. Ayrıca dört kulübün devlete olan SGK ve vergi borçları da 6,1 milyar TL’nin üzerinde bulunuyor.

TFF HARCAMA LİMİTLERİ SONUÇ VERMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-20 sezonundan itibaren kulüplerin mali disiplinini sağlamak için harcama limitleri getirdi. Ancak kulüpler bu sınırlamaları da aşarak zarar etmeyi sürdürdü.

Örneğin 2024-25 sezonu başında dört büyükler için açıklanan toplam harcama limiti 10,2 milyar TL olurken, sezon sonunda yapılan harcama 19,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

