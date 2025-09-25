Kulüpler gibi zararları da çok büyük: Dört büyüklerin milyarlarca euroluk mali tablosu

TRANSFER BİLANÇOSU

Son 10 yılda dört büyükler futbolcu satışlarından 589,6 milyon euro gelir elde etti. Ancak ithal edilen futbolcular için 900,4 milyon euro harcandı. Böylece toplam 310,8 milyon euro transfer açığı oluştu.

Bu alanda en büyük zararı 115 milyon euro ile Galatasaray yaşarken, diğer kulüpler de benzer şekilde transfer dengesizliğinin altında kaldı.