Kuraklık ve soğuk 'yeşil altın'ı vurdu

ÇİFTÇİ UMDUĞUNU BULAMADI

Yiğit, "Kuraklık dolayısıyla bölge olarak bu yıl rekolte düşüşleri yaşıyoruz. Çiftçimiz bu yıl umduğunu hiç bulamayarak sezonu zorlu bir süreçle kapatacak. Fıstık hasadının sonlarına yaklaştık. Bölgede üreticinin geçen yıla oranla 75 bin ton seviyelerinde kaybı var'' dedi.