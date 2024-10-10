Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı.Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.