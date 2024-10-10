Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanacağı güne çevrildi. Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, ülkede açıklanacak enflasyon verileri merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle karışık seyir izlenirken, gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarında. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, saatler sonra ilan edilecek.