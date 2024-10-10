Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanacağı güne çevrildi. Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, ülkede açıklanacak enflasyon verileri merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle karışık seyir izlenirken, gözler ABD'den gelecek enflasyon rakamlarında. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri, saatler sonra ilan edilecek.

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Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 2

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 3

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.


Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde: ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 4

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı.Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

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