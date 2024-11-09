Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri)

Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçildiği seçim sonuçlarının ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.



Seçimin ardından Trump'ın uygulaması beklenen politikalardan dolayı kripto para piyasaları tarafında Bitcoin'in fiyatı 77 bin 234,9 dolarla rekor tazelemesinin ardından haftalık bazda yüzde 11 yükselişle 76 bin 500 dolar seviyelerinde dengelendi.