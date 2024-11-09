Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri)
ABD enflasyon verilerinin ekim ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından küresel piyasalarda tüm gözler ekim ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin Fed’in gelecek dönem para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Peki, ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?