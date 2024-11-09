Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri)

ABD enflasyon verilerinin ekim ayında ne yönde olacağı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından küresel piyasalarda tüm gözler ekim ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri) - 1

Ekim ayı ABD enflasyon verileri öncesinde küresel piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin Fed’in gelecek dönem para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Peki, ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri) - 2

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri) - 3

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 2024 yılının son toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına yönelik tahminler yüzde 65 ihtimalle fiyatlanıyor.

Analistler, ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin Fed’in gelecek dönem para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Küresel piyasaların gözü ABD enflasyonunda: ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 ABD ekim ayı TÜFE verileri) - 4

Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçildiği seçim sonuçlarının ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

Seçimin ardından Trump'ın uygulaması beklenen politikalardan dolayı kripto para piyasaları tarafında Bitcoin'in fiyatı 77 bin 234,9 dolarla rekor tazelemesinin ardından haftalık bazda yüzde 11 yükselişle 76 bin 500 dolar seviyelerinde dengelendi.

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