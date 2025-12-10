Kuruyemiş fiyatları fırladı! Geçen yıl 900 liraydı bugün bin 800 lira

Gün kurusu kayısıyı pahalılıkta fındık ve Antep fıstığı takip ediyor.

İç Antep fıstığının fiyatı 3 bin 600 lirayı gördü. Antep fıstığının fiyatı 2 bin, Siirt fıstığının fiyatı ise bin 800 lira civarlarında.

Fındığın fiyatı ise kalitesine göre değişiyor. Fındık fiyatı bin 800 liradan başlıyor, 2 bin 300 liraya kadar yükseliyor.