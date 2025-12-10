Kuruyemiş fiyatları fırladı! Geçen yıl 900 liraydı bugün bin 800 lira
10.12.2025 09:15
NTV - Haber Merkezi
Zirai don ve kuraklık, kuruyemiş fiyatlarını vurdu. Yılbaşına sayılı günler kala, etiketler cep yakıyor. (Haber: Sena Kiper Sıtacı)
Kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık nedeniyle arttı.
Fiyatlar ürün kalitesi ve satıldığı semte göre değişiyor.
Zam şampiyonu ise her yerde aynı; gün kurusu kayısı.
GEÇEN YIL 900 LİRAYDI, BUGÜN BİN 800 LİRA
Kuruyemişçiler, kayısının üretim yeri Malatya'da bu sene rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret etti.
"Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış." diyen bir kuruyemişçi, geçen sene 900 liraya sattıkları ürünün bu yılki fiyatının bin 800 lira olduğunu söyledi.
ANTEP FISTIĞI CEP YAKIYOR
Gün kurusu kayısıyı pahalılıkta fındık ve Antep fıstığı takip ediyor.
İç Antep fıstığının fiyatı 3 bin 600 lirayı gördü. Antep fıstığının fiyatı 2 bin, Siirt fıstığının fiyatı ise bin 800 lira civarlarında.
Fındığın fiyatı ise kalitesine göre değişiyor. Fındık fiyatı bin 800 liradan başlıyor, 2 bin 300 liraya kadar yükseliyor.
KURU İNCİR BİN 500 LİRAYI BULDU
Geçen sene 900 lira olan incir, bu yıl bin 500 liradan satılıyor.
Cevizin kilogram fiyatı ise bin 200 liradan başlıyor.
Geçen yıl 800 liradan satılan badem ise bu yıl bin 400 ila bin 600 lira arasında satılıyor.