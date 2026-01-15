Kuryeler zammı beğenmedi. Kontak kapattılar, teslimatlar durabilir

Esnaf kuryeler bir günde yaklaşık 200 kilometre yol yapıyorlar. Motosikletlerinin 100 kilometredeki yakıtı yaklaşık 3,5 litre seviyesinde. Başka bir deyişle 200 kilometrede 7 litre civarı yakıt alıyorlar ve günde 370 liralık yakıt harcamış oluyorlar. Paket başı ücretleri ise ortalama olarak 70 lira seviyelerinde. Yani sadece 6 paket günlük akaryakıtını karşılamaya yetiyor.

ESNAF KURYELER ŞARTLARDAN ŞİKAYETÇİ

Bazı esnaf kuryeler çalışma şartlarının ağır olduğunu, asgari ücret kadar gelirlerinin bulunduğunu, BAĞ-KUR ödediklerini, vergi ödediklerini, motosikletlerine yakıt aldıklarını ve bunların gider olduğunu öne sürerek esnaf kuryeliği eleştirebiliyor. Esnaf kuryeliğin getirdiği avantaj ve dezavantajlar yıllardır bilinen bir gerçek ve buna karşın esnaf kurye olmak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor ve ilgili markalarla mülakata girip sonucu bekleyen birçok esnaf kurye adayı bulunuyor.

ESNAF KURYELİĞİN ZORLUKLARI VAR



Kışın soğuklarda, yazın ise sıcakta çalışan kuryeler için doğa şartları engel oluştururken, trafikte motosikletlilere yönelik kültürün tam olarak gelişmemesi de esnaf kuryelere zorluk oluşturuyor.