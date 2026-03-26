Kuşadası'na dev misafir. 4 bin turistle demirledi

26.03.2026 14:36

Dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olarak gösterilen "Sun Princess" yaklaşık 4 bin turistle Kuşadası'na yanaştı.

Kuşadası'na dev misafir. 4 bin turistle demirledi 1
Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası'na dev misafir. 4 bin turistle demirledi 2
Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.