Kuyu tandırda rakı, kokoreçte votka, tandırda viski: Gıdada sahtecilik boyut atladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtekarlık yapan firmaları duyurdu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, gıdada sahtecilik yapan firmalar artık anlık duyurulacak. Birçok markanın ürünlerinde taklit ve tağşiş çıkarken incelemeler sırasında bazı gıda ürünlerinde alkol tespit edildi. Antalya'daki kuyu tandırda tekila, bir başka firmanın ürünlerinde rakı, bir kokoreççide viski, bir başkasında vokta izine rastlandı. Ayrıca dana etinden eşek eti, kaşardan nişasta, pul biberden boya çıktı. En çok sahtecilik bal ve süt ürünlerinde yapılıyor, et ürünlerine tavuk eti karşıtırılıyor.
Gıdada yeni dönem resmen başladı.
Artık taklit, tağşiş ve hileli gıdalar anlık olarak teşhir edilecek.