Kuyumcular altın satmak istemiyor çünkü kiloda 10 bin dolar kazanıyorlar
25.03.2026 15:00
Son Güncelleme: 25.03.2026 15:05
Burak Taşçı
Piyasada gram altın, çeyrek altın bulunması güçleşti. Kuyumcuların bin 500 dolar olması gereken kar marjı 10 bin dolar seviyelerine çıktı.
Altın fiyatlarındaki sert düşüşle birlikte vatandaşlar kuyumculara koştu. Borcu olanlar borçlarını kapatmak, fırsat görüp yatırım yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Ancak piyasada gram, çeyrek, yarım ve tam altın kalmadığı iddia ediliyor.
Kuyumcular mağaza camlarına gram, çeyrek altının kalmadığına dair ibareler kullanıyorlar.
KAR MARJLARI FIRLADI
1 ons altın 31,10 grama karşılık geliyor. Şu sıralar ons bazında gram altının fiyatı 6 bin 500 lira seviyelerinde oluşuyor. Ancak Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 950 lira seviyelerinden satılıyor. Başka bir deyişle gram altının ederi 6 bin 500 lirayken, kuyumcular bunu yüksek kar marjıyla 6 bin 950 liraya satıyor. 1 kilo altın 6.5 milyon yerine 6 milyon 950 bin liraya satılmış oluyor.
Dolar bazında bakıldığında ise 1 kilo altın 146 bin 528 lira ederken Kapalıçarşı'da 156 bin 672 lira ediyor.
KİLOGRAM BAŞINA 10 BİN DOLAR KAR VAR
Böylece kilogram başına 10 bin dolar kar ortaya çıkmış oluyor. 10 bin doların da bugünkü Türk Lirası karşılığı yaklaşık 443 bin lira seviyesinde gerçekleşiyor.
NORMAL ŞARTLARDA BİN 500 DOLAR FARK OLUYORDU
Piyasalarda her şey olağan durumdayken kilogram farkı bin 500 dolar oluyordu.
ALTIN, DOLAR TALEBİ DOĞURUYOR
Altına olan talep dolaylı olarak döviz talebi de oluşturuyor. Bu nedenle altına olan yatırım iç piyasada doları da canlı tutmaya başlıyor. Merkez Bankası ise fiyat istikrarını sağlamak için doları denge noktasında tutmak için rezervlerini kullanmayı tercih ediyor.