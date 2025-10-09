Kuyumcular da anlamıyor... Fiyatlar arttı, pırlantanın sahtesi ayırt edilemiyor

"GERÇEK OLMAYABİLİRLER"



"Her kırmızı taş yakut, her yeşil taş zümrüt, her mavi taş safir diye satın aldığınız ve vitrine müşteriye sunduğunuz taşlar gerçek taş olmayabilir" diyen Atayık "Gerçek diye büyük paralar vererek aldığınız pırlanta ve elmas da sentetik veya taklit olabilir. Kötü niyetli kişiler, gerçek pırlanta ve taş olarak size pazarladıkları ürünler, laboratuvar ortamında geliştirilmiş sentetik, "CVD" olarak adlandırılan laboratuvar pırlantaları olabilir ya da bu değerli taşların renk olarak taklidi olan cam olabilir." sözlerini söyledi.



"FİYAT FARKI 1'E 20'YE KADAR ÇIKIYOR"



Atayık "Burada bir noktanın altını çizmek isterim. Biz, sentetik pırlantaya karşı değiliz. Şiddetle karşı olduğumuz, sentetik pırlantanın astronomik fiyatlarla doğal pırlanta olarak satılmasıdır. ‘Yoksa bu taş laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik bir pırlanta, yakut ve safirdir.’ şeklinde bir satış yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Burada etik kurallarına aykırı bir durum da söz konusu değildir.

Gerçek pırlanta ile sentetik CVD pırlantayı çıplak gözle ayırt etmek mümkün değildir. Aralarındaki fiyat farkı 1’e 10, taşın büyüklüklerine göre 1’e 20’dir. Doğal pırlantayı sentetik pırlantadan ancak gemoloji laboratuvarlarında yüksek teknolojik cihazla ayırt edilebiliyor. Elmasta sentetiği anlamak için laboratuvarda atomik bazda inceleme gerekiyor." dedi.