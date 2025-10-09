Kuyumcular da anlamıyor... Fiyatlar arttı, pırlantanın sahtesi ayırt edilemiyor
Laboratuvar pırlantası ve gerçek pırlanta arasındaki farkı kuyumcular da anlamamaya başladı. Pırlanta almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler ortaya çıktı.
Kuyum sektörü laboratuvarda üretilen pırlantaları tespit etmekte zorlanmaya başladı. Orijinale yakın görüntüleri, oluşturulan sertifikalar ve taşlara işlenen numaralar nedeniyle ileri teknoloji ürünü cihazlarla pırlantaların gerçek ve sahteleri birbirinden ayrılmaya başladı.
Küresel çapta laboratuvar pırlantalarına ilişkin sorunlar büyüyor. Gerçek pırlanta fiyatına satılan ancak gerçek olmayan sentetik pırlantalar hem kuyumcuları hem de satın alanları mağdur ediyor.