Kuyumculardan gurbetçi isyanı
Pandemi ve 6 Şubat depremleri nedeniyle son yıllarda gurbetçiler memleketleri yerine tatil yörelerini tercih etmeye başladı. Bu durum altın satışlarına yansırken kuyumcular ise isyan etti.
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, pandemi ile Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisinin yanı sıra başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen gurbetçilerin tatil bölgelerini tercih etmesi ve Çukurovalı çiftçilerin yeterince gelir sağlayamamasından kaynaklı altına yatırımın azaldığını belirtti.