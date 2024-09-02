Kuyumculardan gurbetçi isyanı

Dalyan, "Normalde düğün zamanları yani mayıstan sonraki aylar altın satışlarında hareketli dönemimiz olurdu. Bu aylarda gurbetçiler gelirdi, düğün, sünnet organizasyonları olur, çiftçilerimiz hasat sonrası yatırımını değerlendirmek için altın alırdı. Bu sene hem çiftçimizin bir tadı yok hem de gurbetçimiz yok denecek kadar az. Belki gelip tatile gidiyorlardır. Biz burada göremedik. Dolayısıyla kışın yaptığımız işin haricinde bu ayların ayrıca bir faydasını bu sene göremedik. Takı işinde iki senelik yaz sezonuna göre, yarıya yakın satışlarımızda eksiklik var. Hem Avrupa'da ekonominin iyiye gitmediği hem burada çiftçilerimizin tarım işlerinin iyi gitmediği herkesin dilinde. Biz de tabii her esnafta olduğu gibi bunun karşılığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.