KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? (2022-2023 GSB KYK burs başvuru tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merakla beklenen burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında KYK burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvuruları için tarih sorgulaması yapıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?