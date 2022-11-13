KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? (2022-2023 GSB KYK burs başvuru tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından merakla beklenen burs ve kredi başvuruları için geri sayım sürüyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında KYK burslarından faydalanmak isteyen öğrenciler, burs başvuruları için tarih sorgulaması yapıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında başlayacak.
Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.
Buna göre; KYK burs başvurularının bu yıl Kasım ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor.
KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak.
KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.
KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.
KYK burs kesilme sebeplerinde, aşağıdaki nedenler yer almaktadır;
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.