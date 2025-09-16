Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor

30 dolarlık küçük bir oyuncak canavarı dünyayı kasıp kavurdu ve oyuncak şirketinin kurucusuna 21,4 milyar dolarlık büyük ikramiye kazandırdı. Ancak bu heyecanın sönmekte olduğuna dair işaretler var.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 1

Dişlek bir gülümsemeye sahip küçük bir oyuncak canavarı olan Labubu bebeği, pop yıldızı Rihanna ve tenis şampiyonu Naomi Osaka da dahil olmak üzere milyonlarca tüketicinin çantalarını süsleyerek dünyayı kasıp kavurdu.

En popüler Labubu'lar arasında, alıcının hangi tür Labubu alacağını bilmediği gizemli bir "kör kutu" içinde satılan bir çanta süsü de var. Hayranlar, nadir modelleri avlamaya ve tam setleri tamamlamaya tutkuyla bağlandı ve bu da küresel satışları artırdı. Diğer Labubu bebekleri, ikinci el pazarında koleksiyonluk eşya olarak binlerce dolara satıldı.

ŞİRKET PARAYI BULDU, SAHİBİ ÇİN'İN EN ZENGİNLERİ ARASINA GİRDİ

Bu oyuncakları üreten Çinli şirket Pop Mart International Group büyük para kazandı. 2025'in ilk yarısında gelirinde yüzde 204'lük bir artış bildirdi. Kurucusu ve CEO'su, Çin'in en zenginleri arasına girdi.

NTVPARA HABERLERİ

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 2

SATIŞLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Ancak bu çılgınlığın sürdürülebilir olmayabileceğine dair ipuçları arasında çatlaklar oluşmaya başladı. JPMorgan Chase & Co'nun 14 Eylül'de Pop Mart'ın görünümüne ilişkin karamsar değerlendirmesinin ardından, şirketin hisse senedi fiyatı düştü ve sadece üç hafta önce rekor seviyeye ulaştıktan sonra değerinin neredeyse dörtte birini kaybetti.

LABUBU BEBEĞİ NEDİR?

Labubu bebeği, sıra dışı ve göz alıcı bir tasarıma sahip, koleksiyonluk bir oyuncak olarak satışa sunuldu. Uzun, tavşan benzeri kulaklara ve sert kaşlarla çerçevelenmiş geniş, anlamlı gözlere sahiptir. Şakaklarına doğru uzanan devasa ağzı, dokuz keskin dişini ve kurnaz, muzip bir gülüşü ifade ediyor.

Bebekler, Hong Kong doğumlu illüstratör ve oyuncak tasarımcısı Kasing Lung'un Canavarlar Üçlemesi adlı kitap serisindeki büyülü bir karaktere dayanıyor. Pop Mart birçok oyuncak üretiyor; Labubu bebeği de şirketin Canavarlar serisine dahil. Her Labubu, kendine özgü bir stil veya temayı sergileyen bir serinin parçası olarak piyasaya sürülüyor. Bunlar arasında, şeker renkli figürlerin yer aldığı 2023 tarihli Heyecan Verici Makaronlar serisi, Temmuz 2024'te gelen ve oyuncakların oturma pozisyonunda olduğu "Have a Seat" serisi ve 2025 tarihli canlı batik desenli " Big into Energy" serisi yer alıyor.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 3

ÇANTA SÜSÜ POPÜLERLEŞTİRDİ

Labubu bebekleri çeşitli boyut ve formatlarda üretiliyor, ancak dünya çapında bir satış çılgınlığını ateşleyen şey, vinil yüzlü çanta süsü oldu. Kutularda satılan bu hafif peluş figürler yaklaşık 15 ila 17 santimetre (6 ila 6,7 ​​inç) boyunda ve çantalara, cüzdanlara ve hatta kemerlere takılabiliyor.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR

Pop Mart, 2018 yılında sanatçı Kasing Lung ile bir lisans anlaşması imzaladıktan sonra Labubu oyuncaklarını satmaya başladı. Nisan 2024'te, dünyanın en popüler K-pop yıldızlarından biri olan Blackpink grubundan Lisa'nın Instagram'da birkaç Labubu bebeği sergilemesiyle satışlar hızlandı. Lisa o zamandan beri sık sık farklı boyut ve stillerde bebeklerle görüldü. Hayranlar kendi bebeklerini almak için acele etti ve TikTok, kutu açma videoları da dahil olmak üzere Labubu ile ilgili içeriklerle dolup taşarak küresel talepte büyük bir artışa yol açtı.

RİHANNA DA ALDI

Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Rihanna, bu yılın başlarında Louis Vuitton çantasından sarkan pembe bir Labubu ile görüntülendiğinde heyecanı daha da artırdı. Dua Lipa, Naomi Osaka ve Kim Kardashian gibi diğer ünlüler de bu bebeklerle görüldü. Çanta süsü versiyonları, ünlülerin en sık taşıdığı ve bu çılgınlığın temel itici gücü olan modeller.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 4

LABUBU ÇILGINLIĞININ ARKASINDA NELER VAR?

Bebekler, kısmen gizemli ve kapalı kutu ambalajları sayesinde küresel bir çılgınlığa dönüştü. Alıcılar, açana kadar içinde hangi Labubu olduğunu bilmiyorlar; bu da, umdukları bebek olmadığında tekrar satın almalarını teşvik eden bir taktik oluşturuyor. Pop Mart, her seriye nadir bulunan oyuncaklar ekleyerek koleksiyoncular arasında rekabeti ve aciliyeti daha da artırıyor. Bir tane edinme olasılığı genellikle 72'de 1.

BİLEREK ARZI KISTILAR

Arzın azalması da popüler olmasını körükledi. Pop Mart'ın CEO'su Wang Ning, Temmuz ayında Çin medyasına yaptığı açıklamada, bebeklerin elle dikilmiş parçalarının üretimi yavaşlattığını söyledi. Şirket, bu açığı kapatmak için fabrika kapasitesini artırdığını açıkladı.
Pop Mart, oyuncağın yeni versiyonlarını piyasaya sürerek heyecanı canlı tutuyor. Ağustos ayında, Pin for Love adlı bir seri halinde telefon süsü Labubus'u piyasaya sürdü. Bu minyatür oyuncaklar, iki özel seri bebekle birlikte iki adet 14 bebeklik kutu seti olarak satılıyor.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 5

LABUBU'LAR NE KADARA SATILIYOR

Fiyatlar, seriye, boyuta ve satın alındığı ülkeye göre büyük ölçüde değişiklik gösteriyor. Çin'de çoğu çanta süsü Labubu 99 yuan (14 dolar) fiyatla satılırken, yeni piyasaya sürülen mini versiyonu en küçük Labubu peluş bebeği 79 yuan (11 dolar) fiyatla satılıyor. Daha büyük yumuşak oyuncaklar 1.299 yuana (182 dolara) kadar çıkabiliyor. Pop Mart ayrıca 80 santimetrelik plastik bir Labubu'yu 5.999 yuan (842 dolar) fiyatla satıyor. Labubu'lar genellikle Çin dışında daha pahalı. ABD'de çanta süsü 27,99 dolara Çin'deki fiyatın yaklaşık iki katına satılırken, mini versiyonları genellikle yaklaşık 22,99 dolara satılıyor.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 6

150 BİN DOLARA SATILDI

İkinci el piyasasında, özellikle de en nadir bulunan modellerde fiyatlar hızla yükselebiliyor. Haziran ayındaki çılgınlığın zirvesinde, çanta süsleri Çin ticaret platformu Qiandao'da orijinal, resmi perakende fiyatının üç katına kadar satılıyordu. Big into Energy serisinden nadir bir oyuncak, Haziran ayında orijinal perakende fiyatının 45 katına satıldı.

Sınırlı sayıda üretilen iş birlikleri daha da göz kamaştırıcı rakamlara ulaştı. Labubu x Vans Oldskool Monsters Forever bebeği, Vans kıyafetleri giymiş, kaykay üzerinde duran 38 santimetrelik bir oyuncak. Forbes'un bir haberine göre Temmuz ayında eBay'de 10 bin 585 dolara satıldı. Serideki 3 bin 275 bebek Aralık 2023'te piyasaya sürüldüğünde 599 yuan (84 dolar) fiyatla satıldı. Haziran ayında, nane yeşili renkte, insan boyutlarında, benzersiz bir Labubu bebeği Pekin'deki bir müzayedede 150 bin dolara satıldı.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 7

LABUBU ÇILGINLIĞI ŞİRKETE NASIL YANSIDI?

2010 yılında Wang Ning tarafından kurulan Pop Mart, Çin'deki bir çeşit mağaza zincirinden ülkenin en büyük oyuncak şirketine dönüştü. Molly figürü gibi daha önceki başarıların ardından Pop Mart, 2020'de Hong Kong borsasına kote oldu. Ancak şirketin büyümesini yeni zirvelere taşıyan Labubu oldu.

Pop Mart'ın geliri, 2025'in ilk yarısında 13,9 milyar yuana yükseldi. Bu, 2020'deki tam yıllık gelirinin beş katından fazla. Bu büyümenin büyük bir kısmını, yurt dışı satışları sağladı ve bu dönemde yüzde 440'lık bir artış gösterdi. Pop Mart, yıl sonuna kadar Çin dışında 60 yeni mağaza açarak küresel varlığını hızlandırmayı ve halihazırda faaliyette olan 140 mağazasına eklenmeyi planlıyor.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 8

PATRON ZENGİN OLDU

Labubu çılgınlığı Wang'a da yaradı. Wang'ın serveti şu anda 21,4 milyar dolara ulaştı. Bu, yalnızca bu yıl şimdiye kadar yüzde 180'lik bir artış anlamına geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Wang, 40 yaş altındaki dünyanın en zengin dördüncü kişisi oldu.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 9

BAŞARI DEVAM EDER Mİ?

Ağustos ayında piyasaya sürülen yeni mini Labubu serisi hızla tükendi, ancak ikincil piyasadaki zayıf talep analistler ve yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. 14 Eylül'de JPMorgan analistleri, aşırı değerlemeler ve gelecekteki büyümeyi teşvik edecek katalizör eksikliğini gerekçe göstererek Pop Mart'ın görünümüne yönelik risklere dikkat çekti. Pop Mart hisseleri , değerlemenin ardından sert bir düşüş yaşadı ve 26 Ağustos'ta rekor seviyeye ulaştıktan sonraki üç haftada değerlerinin neredeyse dörtte birini kaybetti.

Morningstar Inc. analisti Jeff Zhang, ikincil piyasa endişelerinin yanı sıra "yeni ürünlerin kalitesiyle ilgili daha fazla olumsuz geri bildirim olduğunu ve yönetimin bu konuyu zamanında ele alması gerektiğini" belirtti.

Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor - 10

GOLDMAN'A GÖRE POPÜLARİTE UZAYABİLİR

Yatırım bankası Goldman Sachs Group araştırma notuna göre, oyuncak çılgınlıklarının genel olarak iki ila üç yıllık bir yaşam döngüsü var. Ancak bankanın analistleri, yeni koleksiyonların piyasaya sürülmesinin bir oyuncağın popülaritesini uzatabileceğini söyledi.
Labubu bebeklerine olan ilgi, otuz yıl önce ABD'de yaşanan ve peluş oyuncakların yeniden satış fiyatlarının 1990'ların ortalarında artıp yaklaşık dört yıl içinde düştüğü Beanie Baby oyuncak çılgınlığına benzetiliyor. Ancak bazı Mattel Inc. Barbie bebekleri, sınırlı sayıda üretilen Topps beyzbol kartları ve seçkin Star Wars figürleri gibi diğer koleksiyon ürünleri daha kalıcı oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER