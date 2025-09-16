Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor
30 dolarlık küçük bir oyuncak canavarı dünyayı kasıp kavurdu ve oyuncak şirketinin kurucusuna 21,4 milyar dolarlık büyük ikramiye kazandırdı. Ancak bu heyecanın sönmekte olduğuna dair işaretler var.
Dişlek bir gülümsemeye sahip küçük bir oyuncak canavarı olan Labubu bebeği, pop yıldızı Rihanna ve tenis şampiyonu Naomi Osaka da dahil olmak üzere milyonlarca tüketicinin çantalarını süsleyerek dünyayı kasıp kavurdu.
En popüler Labubu'lar arasında, alıcının hangi tür Labubu alacağını bilmediği gizemli bir "kör kutu" içinde satılan bir çanta süsü de var. Hayranlar, nadir modelleri avlamaya ve tam setleri tamamlamaya tutkuyla bağlandı ve bu da küresel satışları artırdı. Diğer Labubu bebekleri, ikinci el pazarında koleksiyonluk eşya olarak binlerce dolara satıldı.
ŞİRKET PARAYI BULDU, SAHİBİ ÇİN'İN EN ZENGİNLERİ ARASINA GİRDİ
Bu oyuncakları üreten Çinli şirket Pop Mart International Group büyük para kazandı. 2025'in ilk yarısında gelirinde yüzde 204'lük bir artış bildirdi. Kurucusu ve CEO'su, Çin'in en zenginleri arasına girdi.