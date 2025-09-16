Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Sahibi zengin oldu, 150 bin dolara satılıyor

ÇANTA SÜSÜ POPÜLERLEŞTİRDİ



Labubu bebekleri çeşitli boyut ve formatlarda üretiliyor, ancak dünya çapında bir satış çılgınlığını ateşleyen şey, vinil yüzlü çanta süsü oldu. Kutularda satılan bu hafif peluş figürler yaklaşık 15 ila 17 santimetre (6 ila 6,7 ​​inç) boyunda ve çantalara, cüzdanlara ve hatta kemerlere takılabiliyor.



NEDEN TERCİH EDİLİYOR



Pop Mart, 2018 yılında sanatçı Kasing Lung ile bir lisans anlaşması imzaladıktan sonra Labubu oyuncaklarını satmaya başladı. Nisan 2024'te, dünyanın en popüler K-pop yıldızlarından biri olan Blackpink grubundan Lisa'nın Instagram'da birkaç Labubu bebeği sergilemesiyle satışlar hızlandı. Lisa o zamandan beri sık sık farklı boyut ve stillerde bebeklerle görüldü. Hayranlar kendi bebeklerini almak için acele etti ve TikTok, kutu açma videoları da dahil olmak üzere Labubu ile ilgili içeriklerle dolup taşarak küresel talepte büyük bir artışa yol açtı.



RİHANNA DA ALDI



Dünyanın en büyük pop yıldızlarından Rihanna, bu yılın başlarında Louis Vuitton çantasından sarkan pembe bir Labubu ile görüntülendiğinde heyecanı daha da artırdı. Dua Lipa, Naomi Osaka ve Kim Kardashian gibi diğer ünlüler de bu bebeklerle görüldü. Çanta süsü versiyonları, ünlülerin en sık taşıdığı ve bu çılgınlığın temel itici gücü olan modeller.