Lahmacun harcında kalp, köftede kanatlı... Taklit-tağşiş listesi güncellendi

Yapılan son testlerde; bazı markaların 'lahmacun iç harcı (dana eti)' ibaresiyle sattığı üründe, sakatat ve kanatlı et olduğu belirlendi. Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın pekmezinde şeker tespit edildi.