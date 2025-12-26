Lahmacun harcında kalp, köftede kanatlı... Taklit-tağşiş listesi güncellendi
26.12.2025 10:10
Son Güncelleme: 26.12.2025 10:12
DHA
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 34 yeni ürün daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği son denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapan gıda ürünlerini tespit etti ve bunlara dair güncel bir listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Listeye 5'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 34 yeni ürün daha eklendi. Listede bal, yoğurt, kıyma ve baharatlar gibi ürünler yer aldı.
Yapılan son testlerde; bazı markaların 'lahmacun iç harcı (dana eti)' ibaresiyle sattığı üründe, sakatat ve kanatlı et olduğu belirlendi. Bal ürünlerine de taklit ve tağşiş tespit edildi. Konya'nın Bozkır ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın pekmezinde şeker tespit edildi.
Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde ise sumak, isot ve kırmızı toz biber gibi ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya olduğu anlaşıldı.