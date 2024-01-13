Limon bu yıl dalında kaldı

RAF ÖMRÜNÜ YİTİRDİ

Bahçede neredeyse bedavaya satılamayan limonun ülke genelinde marketlerde fahiş fiyatlara satışa sunulmasına vurgu yapan İncefikir, "Bu fiyat farkı tüketicinin alımını zorladı. Ayrıca dönem dönem uygulanan ihracat yasağı da pazarı elimizden kaçırmamıza neden oldu. Kasım ayına kadar hasat edilmesi gereken limon dalında kalarak raf ömrünü yitirdi. Ürünler yumuşamaya başladı. Dalında kalan limon kalitesini yitirdi. İhracat boyunu yitirdi. Üreticinin sıkıntısı, ürünü pazara sokamaması oldu. Artık ağaçlar budamaya girmek zorunda. Ürünleri kaldırmak gerekiyor. Limonun sanayiye sokulup meyve suyu, konsantre alanında kullanımı genişletilmelidir. Bunun yanı sıra iyi depolarda ihracat dönemine kadar muhafaza edilebilir.” diye konuştu.