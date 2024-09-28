Limonun ihracat yolculuğu başladı

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan limonlar, Rusya, Ukrayna, Arap ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Üreticiler bu sezon, ilçeden 400 bin ton limon rekoltesi beklediklerini açıkladı.

Limonun ihracat yolculuğu başladı - 1

Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Eylül'den itibaren ihracatına izin verilen limonların hasadı başladı.

Limon deposu olan Erdemli'de rengi, kokusu, tadı ve aroması ile sezonun olgunlaşan ilk limon cinsi olan mayer limonlar, dalından toplanarak ihracat yolunu tutmaya başladı.

NTVPARA HABERLERİ

Limonun ihracat yolculuğu başladı - 2

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 Eylül'den sonra limon ihracatını serbest bırakmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"İlçemizde 70 bin dönüm arazide, limon yetiştiriciliği yapılıyor. Bu sezon, ilçemizden 400 bin ton limon rekoltesi bekliyoruz." diye konuşan Şahin, en önemli gelir kaynağı olan limon olduğunu söyledi.

Limonun ihracat yolculuğu başladı - 3

İhracat yolu açılan limonlarda Rusya, Ukrayna, Arap ülkeleri ve Balkan ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracatın başladığını dile getiren Şahin, "Şimdiden bütün üreticilerimize ve tüccarlarımıza bol bereketli bir sezon dilerim." dedi.

Limonun ihracat yolculuğu başladı - 4

"FİYATLAR YÜZDE 50 ARTMIŞ DURUMDA"

Erdemli'de limon ihracatı yapan Selçuk Danacı da "Limon hasadına başlamanın sevincini yaşıyoruz. Önceki yıllarda ihracat sorunu nedeniyle limonlar para etmiyordu. Şimdi limonlarımızın ihracat yolu açıldı. Dalında enterdonat cinsi limonları, 15 liradan üreticiden alıyoruz. Fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 50 artmış durumda." diye konuştu.

Limonun ihracat yolculuğu başladı - 5

"BU YIL LİMONLARIMIZ DALDA KALMAYACAK"

Erdemli'de limon üreticisi Fatma Aslan ise "Limonlarımızı yetiştirdik ve artık hasat zamanı geldi. Bugün hasada başladık. İhracatın başlaması ile birlikte limonlarımız artık kasalara girmeye başladı. Limonlarımızı yetiştirmek çok masraflı ve emek isteyen bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl limonlarımız dalda kalmayacak. Çok şükür alıcı da var satıcı da var. Bütün limon üreticilerine ve tüccarlarımıza güzel bir sezon dilerim." dedi.

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