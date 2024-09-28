Limonun ihracat yolculuğu başladı
Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65’inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan limonlar, Rusya, Ukrayna, Arap ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Üreticiler bu sezon, ilçeden 400 bin ton limon rekoltesi beklediklerini açıkladı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Eylül'den itibaren ihracatına izin verilen limonların hasadı başladı.
Limon deposu olan Erdemli'de rengi, kokusu, tadı ve aroması ile sezonun olgunlaşan ilk limon cinsi olan mayer limonlar, dalından toplanarak ihracat yolunu tutmaya başladı.