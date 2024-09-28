Limonun ihracat yolculuğu başladı

"BU YIL LİMONLARIMIZ DALDA KALMAYACAK"

Erdemli'de limon üreticisi Fatma Aslan ise "Limonlarımızı yetiştirdik ve artık hasat zamanı geldi. Bugün hasada başladık. İhracatın başlaması ile birlikte limonlarımız artık kasalara girmeye başladı. Limonlarımızı yetiştirmek çok masraflı ve emek isteyen bir dönemden geçiyoruz. Bu yıl limonlarımız dalda kalmayacak. Çok şükür alıcı da var satıcı da var. Bütün limon üreticilerine ve tüccarlarımıza güzel bir sezon dilerim." dedi.