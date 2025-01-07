Liseli öğrenciler üretiyor: Kilosu 120 liradan satışa çıkarıldı

150 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede 3 yıl önce kültür mantarı üretim tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, mantarların gelişimini dikkatle takip etti. 80 metrekare alanda ilk 2 yılda yaklaşık 15 ton ürün yetiştirilerek ‘Gökhöyük mantarı' markasıyla sebze haline satıldı. Okula 1 milyon TL'lik gelir kazandırıldı.