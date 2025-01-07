Liseli öğrenciler üretiyor: Kilosu 120 liradan satışa çıkarıldı
Amasya'da meslek lisesi atölyesinde 2 yılda yaklaşık 15 ton mantar üretimi yapılarak 1 milyon TL'lik gelir sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle oluşturan atölyede öğrencilerin hasat ettiği ‘Gökhöyük mantarı' piyasada yok satıyor. Mantardan cep harçlığı da kazanan öğrenciler mezun olduktan sonra bu sektöre atılmayı hedefliyor.
150 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede 3 yıl önce kültür mantarı üretim tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, mantarların gelişimini dikkatle takip etti. 80 metrekare alanda ilk 2 yılda yaklaşık 15 ton ürün yetiştirilerek ‘Gökhöyük mantarı' markasıyla sebze haline satıldı. Okula 1 milyon TL'lik gelir kazandırıldı.