Los Angeles yangınları sigorta şirketlerini de vurdu: Hisseler çakıldı
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle sigortalı zararların milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş kaydedildi.
Los Angeles'ta 10 binden fazla yapının zarar gördüğü yangınlar, birçok ev ve iş yerinde yüksek derecede hasara yol açtı.
Bölgedeki yüksek mülk değerleri nedeniyle sigortalı zararın milyarlarca dolara ulaşması beklenirken sigorta şirketlerinin hisselerinde düşüş yaşandı.