Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak

Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı, 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Bu artışın yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylece kesinleşti. Bu gelişmenin ardından, emekliler maaş farklarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Emekliler, maaş farklarının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi duyurularını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu?

Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak - 1

2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili gelişmeler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan maaş artışının yürürlüğe girmesi için gerekli yasal düzenleme, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenecek ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak. Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ikinci haftasına kadar emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak - 3

2025 EMEKLİ ZAMMI ORANI

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.


Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak - 4

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.

Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak - 5

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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