Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.