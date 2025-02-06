Maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu? Milyonlarca emekli 1969 lira fark alacak
Ocak 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı, 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilmişti. Bu artışın yürürlüğe girmesi için gerekli olan yasal düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylece kesinleşti. Bu gelişmenin ardından, emekliler maaş farklarının ne zaman hesaplarına yatırılacağını merak ediyor. Emekliler, maaş farklarının hesaplarına yatırılacağı tarihi öğrenmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) resmi duyurularını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamalarını takip ediyor. Peki maaş farkları ne zaman yatacak, emekli maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu mu?
2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili gelişmeler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yapılan maaş artışının yürürlüğe girmesi için gerekli yasal düzenleme, geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenecek ödeme takvimiyle ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.