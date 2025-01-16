Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Zamlı emekli maaşların hesaplara yatacağıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. SSK emeklilerine, 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşları 25-28 tarihleri arasında maaşları yatacak. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı ocak ayının ilk haftasında belli olmuştu. En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltimişti. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.


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Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 2

Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. En düşük aylık düzenlemesi maaşların yatacağı tarihe kadar resmileşmesi gerekiyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 3

ZAMLI MAAŞLARIN ÖDENECEĞİ TARİHLER

Gelişmeler ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu. SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. 

Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek. Peki, maaş farkları ne zaman yatacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 4

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin enflasyon farkını ocak ayında alması bekleniyor.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 5

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 6

MAAŞ FARKI NE KADAR?

Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu - 7

En düşük emekli maaşı, 3 milyon 870 bin emekliye ödenecek.

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