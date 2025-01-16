Maaş farkları ne zaman yatacak? Zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı ocak ayının ilk haftasında belli olmuştu. En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltimişti. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.





