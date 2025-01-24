Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi
Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı açıklanmış ve böylece memur ve emeklinin ocak-haziran dönemi zamları belli olmuştu. 14 günlük zam farkı ödeme tarihi Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 14 günlük farkın ödeme tarihi...
"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu.