Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı açıklanmış ve böylece memur ve emeklinin ocak-haziran dönemi zamları belli olmuştu. 14 günlük zam farkı ödeme tarihi Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 14 günlük farkın ödeme tarihi...

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 1

"Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli Sandığı kapsamında aylık alanların maaş farklarının yatacağı tarihi duyurdu.

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Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 2

Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, yapılan düzenlemeyle birlikte 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi.

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 4

FARK ÖDEMESİ NE KADAR?

Bu artışla birlikte, taban maaş alan emeklilere aylık olarak 1.969 TL tutarında bir fark ödenecek.

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 5

OCAK ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık verilerine göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Böylelikle emekli ve memurların alacağı zam oranı da belli oldu.

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 6

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Maaş farkları ödeme tarihi belli oldu: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SSK Bağkur 14 günlük fark ödeme tarihi - 7

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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