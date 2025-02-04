Maaş farkları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL en düşük emekli maaşı farkı için gözler Resmi Gazete'de
Emekli maaş farkı ödemeleri için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bekleyişi sürüyor. Emekli Sandığı maaş farklarının ödenmesinin ardından gözler sigorta kapsamı 4A-4B olan emeklilere çevrildi. En düşük emekli maaşı artışının Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçmesiyle birlikte gözler Resmi Gazete'ye çevrildi. Peki, maaş farkları yattı mı, emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
2025 ocak dönemi emekli maaşı zamlarının belli olması ve en düşük emekli maaşlarında artışa gidilmesiyle birlikte gözler maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesiyle birlikte 1969 TL maaş farkı alacak. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşı farkı 1969 TL yattı mı?