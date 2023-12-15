Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat!: 12 nedenle iptal edilebilir
EYT düzenlemesiyle emeklilik başvurusunda bulunanlardan 1 milyon 632 bininin aylık bağlama işlemi tamamlanırken yaklaşık 200 bin kişinin de başvurusu reddedildi. Peki, kimlerin emekliliği iptal olacak, emeklilik başvurusu neden reddedilir? Kimlerin emeklilik başvurusu sonradan iptal olabiliyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, NTV yayınında dikkat edilmesi gereken durumları madde madde sıraladı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emeklilik başvurusunda bulunanlardan 200 bin kişinin başvurusu reddedildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, NTV yayınında, bu başvuruların neden reddedildiğini 12 başlıkta anlattı.
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Maaşı bağlanmayan EYT'liler dikkat: Kimlerin emekliliği iptal edilebilir?