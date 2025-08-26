Maç izletmenin maliyeti yüzde 550 arttı... Nevizade'de 10, Kadıköy'de sadece 1 işletme kaldı
Lig maçlarının yayın bedeli milyonlara ulaşınca birçok işletme yayın alamadı. Geçen yıl 400-450 bin lira olan ücret bu sezon 3 milyon liraya çıktı; taraftar bölgeden uzaklaşıyor, sektör temsilcileri ise artan maliyetlere tepkili.
Türkiye’de liglerin başlamasıyla futbol maçlarına olan ilgi arttı. Ancak liglerin üçüncü haftası geride kalmasına rağmen, taraftarların yoğun olarak maç izledikleri bölgelerdeki birçok işletmede yayın yok. Bunun altında artan yayın maliyetleri yatıyor.