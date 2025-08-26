Maç izletmenin maliyeti yüzde 550 arttı... Nevizade'de 10, Kadıköy'de sadece 1 işletme kaldı

"YILDA 2-3 MAÇ İŞ YAPIYOR"

Türkiye’de Anadolu takımlarının maçlarının mekânlarda izlenmediğini ifade eden Kalaycı, en çok Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinin izlendiğini, diğer takımların maçlarına rağbet olmadığını belirtti. Bu nedenle derbi maçlarda yayın ücretlerinin çok daha yüksek olduğunu söyledi.



BEYDER Başkanı Kalaycı, yayıncı kuruluşun resmi bir tarife belirlemediğini, bu nedenle devletin konuya el atması gerektiğini dile getirdi.



Anadolu’da dar gelirli ailelerin bu fiyatlarla maç izleyemeyeceğini vurgulayan Kalaycı, Nevizade’ye taraftarın uğramadığını, mekânların boş kaldığını söyledi. Kafeteryalarda 30 lira olan çayın maç günleri 100 liraya çıkabileceğini, bunun da futbol ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.