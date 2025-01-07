Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor?

Her üç ayda bir veri paylaşımı yapılan tüzel kişilere tutar bildirimi yapılacak. Süresinde ödeme yapmayanlara bilgi paylaşımı yapılmayacak.



Alacak takibi ve tahsilat işlemleri vergi daireleri tarafından gerçekleştirilecek. Katılma payının tutarları da Hazine ve Maliye tarafından belirlenecek.