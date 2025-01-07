Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılacak her sorgulama için ücret ödenecek. Düzenleme şirketler, odalar, barolar ile noterleri etkileyecek. Vatandaşlardan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? - 1

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılacak sorgulamalar için artık ücret ödenecek.

Düzenleme ile şirketler, odalar, barolar ve noterlerin interaktif vergi dairesi, gelir idaresi sitesi ve dijital vergi dairesi üzerinden yaptığı tüm sorgulamalar ücretli olacak.

NTVPARA HABERLERİ

Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? - 2

Ekonomim'de yer alan habere düzenleme kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde üçüncü kişilerle paylaşılacak bilgiler için katılma payı alınacak.

Söz konusu düzenleme vatandaşları etkilemiyor. Vatandaşların yapacağı işlemlerden herhangi bir ücret alınmayacak.

Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? - 3

Düzenlemeye göre kimlik numarası sorgulama ve doğrulama işlemlerinden 35 kuruş alınacak. Vergi levhası doğrulama ve sorgulama için 70 kuruş ödenecek.

En yüksek hizmet bedeli bilanço sorgulamada alınacak. Bilanço sorgulama hizmeti için 518 liralık katılma payı ödenecek.

Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? - 4

Her üç ayda bir veri paylaşımı yapılan tüzel kişilere tutar bildirimi yapılacak. Süresinde ödeme yapmayanlara bilgi paylaşımı yapılmayacak.

Alacak takibi ve tahsilat işlemleri vergi daireleri tarafından gerçekleştirilecek. Katılma payının tutarları da Hazine ve Maliye tarafından belirlenecek.

Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER