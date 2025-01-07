Maliye, her sorgudan para alacak! Yeni düzenleme kimleri etkiliyor?
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılacak her sorgulama için ücret ödenecek. Düzenleme şirketler, odalar, barolar ile noterleri etkileyecek. Vatandaşlardan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılacak sorgulamalar için artık ücret ödenecek.
Düzenleme ile şirketler, odalar, barolar ve noterlerin interaktif vergi dairesi, gelir idaresi sitesi ve dijital vergi dairesi üzerinden yaptığı tüm sorgulamalar ücretli olacak.