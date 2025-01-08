Marketlerin zam oyunu ifşa oldu: İşte fırsatçıların yeni yöntemi

Ağaoğlu, işletmelerin fiyatları birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yaydıklarını söyledi.



Tüketicinin yaşadığını bir olayı anlatan Ağaoğlu, "Bir koli yumurtayı 120 liraya almış. öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."