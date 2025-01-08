Marketlerin zam oyunu ifşa oldu: İşte fırsatçıların yeni yöntemi
Yeni yıl ile birlikte fahiş fiyat artışı yapan işletmelere savaş açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, boykot çağrısı yaparken; Ticaret Bakanlığı denetimleri hızlandırdı. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 800 bin liraya kadar ceza uygulanıyor. Cezadan kaçmak isteyenler ise yeni yöntemler geliştiriyor. İşte fırsatçıların yeni oyunu...
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı uyanıkların birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştirildiğini belirtti.
Ağaoğlu, "Aniden fiyatları yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine fahiş fiyat artışını yayıyorlar" dedi.